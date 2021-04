Cole Sprouse star del film Moonshot accanto a Lana Condor

Cole Sprouse, una delle star di Riverdale, e Lana Condor saranno i protagonisti del film Moonshot, uno dei titoli originali che verranno realizzati per HBO Max.

Il progetto sarà prodotto da Greg Berlanti e Sarah Schechter, che hanno già collaborato con l'attore proprio in occasione della serie tratta dai fumetti di Archie Comics.

La commedia romantica intitolata Moonshot, secondo la descrizione ufficiale del progetto, "è ambientata in futuro in cui Marte è terraformato e colonizzato con il meglio che l'umanità può offrire". Due studenti universitari molto diversi tra loro finiscono per unire le forze e salgono di nascosto a bordo di uno space shuttle con destinazione il pianeta rosso per riunirsi con le persone amate.

Alla regia del film con star Cole Sprouse e Lana Condor nel ruolo dei due teenager ci sarà Chris Winterbauer, mentre la sceneggiatura è firmata da Max Taxee.

Sprouse ha recitato recentemente nel film A un metro da te e tra i suoi prossimi progetti c'è Under Cover, un film prodotto da Lionsgate con star Zachary Levi.