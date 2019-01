Zac Efron nel trailer di Extremely Wicked, sulla storia del serial killer Ted Bundy

Zac Efron è il protagonista del film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, progetto diretto da Joe Berlinger in cui si raccontano i crimini compiuti dal serial killer Ted Bundy, e online è stato condiviso il primo teaser trailer in attesa dell'anteprima in programma al Sundance Film Festival il 26 gennaio.

La storia dell'assassino verrà raccontata attraverso la prospettiva della sua fidanzata Elizabeth Kloepfer, ruolo affidato all'attrice Lily Collins, non consapevole della vera natura della persona con cui stava condividendo la sua vita.

Nel cast del progetto c'è anche John Malkovich nella parte di Edwart Cowart, giudice che si è occupato del processo a Bundy che si è svolto nel 1979 e si è concluso con la condanna a morte dell'imputato.

Bundy era uno studente di legge che dal 1974 al 1978 ha violentato e ucciso alcune donne in sette stati. Elizabeth aveva incontrato Ted in un bar nel 1969 e, nonostante le perplessità dei suoi amici, la giovane si è innamorata. La sua felicità è stata però interrotta bruscamente quando la polizia ha arrestato Bundy, rendendo quasi impossibile per la ragazza decidere chi sta dicendo la verità: l'uomo che ama e che è sempre stato gentile con sua figlia o i mezzi di comunicazione e gli agenti che la mettono di fronte a una verità troppo dolorosa da accettare.

L'uomo, uno dei serial killer più iconici della storia criminale degli States, è stato poi condannato alla pena capitale e giustiziato in Florida il 24 gennaio 1989 dopo aver ammesso la sua colpevolezza per quanto riguarda 30 omicidi, nonostante il numero totale delle vittime non sia mai stato scoperto con esattezza.

Ecco il teaser trailer:

La sceneggiatura, vincitrice del Nicholl Fellowship, era nella Black List ed è firmata da Michael Werwie, mentre il regista del progetto è Joe Berlinger.

Nel cast anche Jim Parsons, Haley Joel Osment, Terry Kinney, Kaya Scodelario e il leader dei Metallica James Hetfield nel ruolo di Bob Hayward, primo poliziotto ad arrestare il serial killer Ted Bundy.