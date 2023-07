Ted Bundy - Fascino criminale stasera su Rai4: cast, trama e curiosità del film sul serial killer americano

Stasera, domenica 30 luglio, su Rai4 alle 21:20 va in onda Ted Bundy - Fascino criminale, il film che racconta la storia vera del serial killer americano, autore di almeno trenta omicidi tra il 1974 e il 1978. Si chiude così il ciclo "serial killer", dedicato a thriller che affrontano le storie di assassini seriali, ispirati a fatti reali oppure creati dalla fantasia di scrittori e sceneggiatori.

Il film sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, gratuitamente, previa iscrizione, in contemporanea oppure on demand nei giorni successivi.

La trama

Ted Bundy - Fascino Criminale: Zac Efron insieme a Lily Collins

Seattle, 1969: Theodore Robert Bundy è un ragazzo bello, intelligente, carismatico e affettuoso. Liz è una ragazza madre, attenta e innamorata.

Una normale coppia felice, a cui in apparenza non manca nulla. Ma quando Ted viene arrestato e accusato di una serie di efferati omicidi il mondo di Liz crolla. Chi è davvero l'uomo con cui condivide la sua vita?

Mano a mano che i particolari vengono a galla, la donna capisce che Ted non è vittima di un grande equivoco, come inizialmente pensato.

Il cast

Ted Bundy - Fascino Criminale: Kaya Scodelario e Zac Efron in una scena del film

Protagonista del film è Zac Efron, che interpreta il serial killer Ted Bundy, Lily Collins è la studentessa Liz Kendall, Kaya Scodelario è l'amica e amante di Bundy, Carole Ann Boone. Nel cast anche John Malkovich nei panni del giudice Edward D. Cowart, Jeffrey Donovan in quelli di John O'Connell, mentre Haley Joel Osment è Jerry Thompson, Angela Sarafyan è Joanna e Jim Parsons è Larry Simpson.

Curiosità e trailer

Ted Bundy - Fascino criminale è tratto dal libro The Phantom Prince: My Life With Ted Bundy, scritto da Elizabeth Kendall, fidanzata per diverso tempo del serial killer.

Il regista del film, Joe Berlinger, è un apprezzato documentarista che nel 2019, anno di uscita del film, ha realizzato anche la docu-serie in quattro episodi "Conversazioni con un killer: Il caso Bundy".

Presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival, Ted Bundy - Fascino criminale ha ricevuto numerose candidature in prestigiosi festival, aggiudicandosi un riconoscimento per la regia all'Atlanta Film Festival.

Nella realtà Ted Bundy, condannato alla sedia elettrica, è stato giustiziato la mattina del 24 gennaio 1989. Solo pochi giorni prima aveva confessato di essere l'esecutore di oltre 30 omicidi. Le ceneri sono state sparse sulla Catena delle Cascate, lo stesso luogo che aveva scelto per nascondere i resti di molte vittime.

Ecco il trailer del film: