Zac Efron: il bungee jumping con suo fratello è sexy e "terrificante" (VIDEO)

In un recente video pubblicato sui social da Zac Efron, si vede l'attore mentre fa bungee jumping con suo fratello Dylan in occasione del Brother's Day, la giornata nazionale dei fratelli. Il video, oltre a mettere in risalto il coraggio degli Efron, sottolinea anche altre qualità fisiche, visto che sono a torso nudo.

Zac Efron è tra le celebrità di Hollywood più attive sui social e dimostra quotidianamente la voglia di tenere aggiornati i suoi fan su tutto ciò che fa. Il video più recente, condiviso su Instagram nelle scorse ore, mostra l'attore in compagnia di suo fratello Dylan Efron. Fin qui non ci sarebbe niente di particolare, se non fosse che il filmato in questione mostra i due fratelli mentre fanno bungee jumping uno accanto all'altro.

Il video è accompagnato anche da una simpatica didascalia che recita: "Non posso dire chi sta urlando, se lui o io". Come prevedibile, il post ha subito ricevuto un'ondata di reazioni da parte dei follower, tra cui quella di un'altra star del cinema, Jessica Alba, che ha commentato definendo l'esperienza "terrificante". Mentre alcuni hanno fatto i complimenti ad Efron per il suo fisico, altri hanno elogiato il legame con suo fratello.

Nel corso della sua carriera, Zac Efron ha lavorato in vari show televisivi e film di successo, tra cui High School Musical, Baywatch e The Greatest Showman. Di recente è apparso anche in una docuserie intitolata Zac Efron: Con i piedi per terra, in cui sono racchiuse le sue varie esperienze di viaggio in giro per il mondo. Per quanto riguarda il futuro, l'attore reciterà nel remake de L'incendiaria, romanzo di culto di Stepken King adattato per il grande schermo nel 1984. L'opera racconta la storia di Andy e Charlie McGee, un padre e una figlia che si ritrovano a scappare da un'agenzia nota come The Shop a causa dei poteri psichici che possiedono. Concentrandosi, Andy ha la capacità di "spingere" mentalmente le persone, ma molto più importante per il governo è il potere della piccola Charlie, la pirocinesi. A dar loro la caccia è John Rainbird, un agente che opera per The Shop ed è anche uno psicotico sadico. Quando viene a conoscenza dei poteri di Charlie, John diviene ossessionato da lei e, sebbene i suoi capi non lo sappiano, ha in programma di prendere la ragazzina per sé quando verrà trovata.