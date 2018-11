YouTube, in arrivo film da guardare gratis

Marica Lancellotti

YouTube ha deciso di fare sul serio nel competitivo mondo dello streaming, con un'iniziativa che potrebbe dare del filo da torcere ai giganti come Netflix o Amazon: ha iniziato a rendere disponibili alcuni film completamente gratis.

O quasi: il catalogo disponibile senza spendere un euro (in cui figurano anche cult come Rocky o Terminator) è supportato da annunci pubblicitari pop-up che si "aprono" a intervalli di tempo regolari. YouTube consente già di acquistare film dal proprio catalogo e la nuova modalità di fruizione, secondo Rohit Dhawan, direttore della gestione dei prodotti, è stata sviluppata proprio in base alla domanda degli utenti: "Ci siamo chiesti: è possibile fornire film gratuitamente, inserendo la pubblicità all'interno del video? Sì, e inoltre questo servizio offre anche buone opportunità per gli inserzionisti".

YouTube prevede, dunque, che gli sponsor possano essere più motivati ad acquistare spazi pubblicitari su film specifici, ritenendoli più "sicuri" rispetto ad inserire annunci in video caricati direttamente dagli utenti, spesso in bassa risoluzione o contenenti messaggi ritenuti non appropriati a cui le aziende non vogliono essere associate.

La nuova iniziativa è stata lanciata lo scorso mese, ma non è stata molto pubblicizzata da parte di YouTube, che non l'ha resa ancora disponibile in tutti i Paesi (in Italia, per esempio non sembra ancora possibile guardare i film gratuitamnte). Eppure, secondo gli analisti, potrebbe essere la trovata giusta per potersi sedere finalmente al tavolo delle grandi piattaforme dello streaming on demand, dopo che il primo tentativo, con il lancio di YouTube Red e lo spin-off di Karate Kid, Cobra Kai, non ha dato i risultati sperati.