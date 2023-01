Your Place Or Mine: il primo trailer ci mostra Reese Witherspoon e Ashton Kutcher nella commedia Netflix

Netflix ha finalmente pubblicato il primo trailer dedicato a Your Place Or Mine, la nuova commedia romantica con Reese Witherspoon e Ashton Kutcher. Insieme al video abbiamo anche una breve sinossi a presentarci la storia e le vicende con al centro i due protagonisti.

"Debbie (Reese Witherspoon) e Peter (Ashton Kutcher) sono migliori amici di lunga data e totalmente opposti nel modo in cui vivono le proprie vite. Lei desidera ardentemente la routine con suo figlio a Los Angeles; mentre lui spinge verso il cambiamento a New York. Quando si scambiano casa e vita per una settimana, scoprono che ciò che pensano di volere potrebbe non essere ciò di cui hanno realmente bisogno", si legge nella sinossi di Your Place or Mine sotto al video attualmente presente su You Tube. I due amici hanno un trascorso piccante che non tarderà a venire gradualmente fuori nel corso degli eventi.

Diretto da Aline Brosh McKenna, nel cast di Your Place or Mine troviamo anche Steve Zahn, Tig Notaro, Griffin Matthews e Zoe Chao, ricordandovi che questa commedia romantica debutterà su Netflix il 10 febbraio.