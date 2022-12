Your Place or Mine: Reese Witherspoon e Ashton Kutcher nelle nuove foto della commedia

Il 10 febbraio arriverà su Netflix la commedia romantica Your Place or Mine e le nuove foto mostrano i protagonisti Reese Witherspoon e Ashton Kutcher.

Netflix ha condiviso le foto della commedia romantica Your Place or Mine, con star Reese Witherspoon e Ashton Kutcher, in arrivo in streaming dal 10 febbraio.

Aline Brosh McKenna è sceneggiatrice e regista del film che racconterà la storia di Debbie e Peter, due amici che decidono di "scambiarsi" la vita e la casa per una settimana.

Reese Witherspoon, è la protagonista di Your Place or Mine accanto a Ashton Kutcher, oltre ad aver prodotto il film tramite la sua Hello Sunshine in collaborazione con Aggregate Films di Jason Bateman e Michael Costigan che hanno un accordo con Netflix, per cui hanno realizzato in precedenza la serie Ozark.

Your Place or Mine: Tig Notaro e Ashton Kutcher in una foto del film

Your Place or Mine: una foto di Jesse Williams

Your Place or Mine: una foto di Wesley Kimmel e Reese Witherspoon

Your Place or Mine: una foto di Steve Zahn

Your Place or Mine: una foto di Reese Witherspoon e Ashton Kutcher

Your Place or Mine: Zoe Chao nel ruolo di Minka

Il film è stato scritto e diretto da Aline Brosh McKenna, che ha già firmato successi come Il Diavolo Veste Prada e Crazy Ex-Girlfriend.

In Your Place or Mine si racconterà la storia di due migliori amici che vivono su coste opposte e si scambiano le case per una settimana per vedere come cambiano le proprie vite. Debbie cerca di realizzare un sogno che ha da tutta la vita, mentre Peter si offre di occuparsi in sua assenza del figlio teenager.

Nel cast ci sono anche Steve Zahn, Tig Notaro, Griffin Matthews, Zoe Chao e Jesse Williams.