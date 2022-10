Your Name, su Prime Video in streaming da oggi

Your Name, il capolavoro d'animazione di Makoto Shinkai, arriva su Amazon Prime Video in streaming da oggi 2 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Uscito in Giappone nell'agosto del 2016, Your Name. si è trasformato in pochissimo in uno dei più grandi successi cinematografici di sempre, con quasi 200 milioni di dollari incassati al box office nipponico. Un risultato da record che lo ha consacrato come il 5° più grande successo di tutti i tempi in Giappone e il 2° maggior successo anime del cinema giapponese, secondo solo a La Città Incantata, trasformandolo così nell'unico film d'animazione della storia capace di insidiare il successo dei titoli di Hayao Miyazaki.

Your name. - Un momento del film d'animazione

Your Name ci accompagnerà nella vita di Mitsuha e Taki. Mitsuha è una studentessa che vive in una piccola città rurale e desidera trasferirsi a Tokyo, nella grande metropoli dove ogni sogno si può realizzare. Taki è uno studente di liceo che vive proprio a Tokyo, ha un lavoro part-time in un ristorante italiano, ma vorrebbe lavorare nel campo dell'arte o dell'architettura. Una notte, Mitsuha sogna di essere un giovane uomo, si ritrova in una stanza che non conosce, ha nuovi amici e lo skyline di Tokyo si apre dinnanzi al suo sguardo. Nello stesso momento Taki sogna di essere una ragazzina che vive in una piccola città di montagna che non ha mai visitato. Ma quale sarà il segreto che si cela dietro questi strani sogni incrociati?