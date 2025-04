Your Name, il presidente dello studio rivela cambiamenti nel settore: "Oggi non ci sono più salari bassissimi"

Tomohiro Tokunaga, presidente della CoMix Wave Films, ha parlato apertamente di come lo studio e il settore in generale è cresciuto e di come intende affrontare i progetti futuri.

Tomohiro Tokunaga, presidente di CoMix Wave Films, lo studio di animazione dietro Makoto Shinkai e molti suoi titoli di pregio come "Your Name", riflette sull'evoluzione dell'industria anime, tra condizioni lavorative che prima erano pessime e oggi puntano a un nuovo modello produttivo. Con l'obiettivo di scoprire il prossimo Shinkai, lo studio apre le porte a nuovi registi e collaborazioni internazionali, mantenendo saldo il legame con la cultura giapponese e uno sguardo rivolto al domani.

Il presidente Tokunaga racconta il futuro dell'animazione

Dietro le atmosfere poetiche di Your Name e le apocalissi emotive di Suzume, CoMix Wave Films sta vivendo una trasformazione silenziosa ma profonda. Tomohiro Tokunaga, oggi al timone dello studio, ha raccontato ad Anime News Network il suo punto di vista su un settore che, rispetto al passato, inizia finalmente a guarire da vecchie ferite. "Rispetto a quando ho cominciato, l'anime è diventato parte integrante della vita di molte persone," ha spiegato. "In passato si criticava spesso l'ambiente per le pessime condizioni lavorative e i salari bassissimi. Ma col tempo le cose sono cambiate: oggi ci sono molti studi in cui è più semplice e dignitoso lavorare." Secondo Tokunaga, per chi è pronto a mettersi in gioco con ambizione e competenze, l'industria offre sempre più opportunità. Lui stesso è un esempio di resilienza e crescita: dopo gli esordi con Lupin III e Tower of God, ha attraversato gli anni del Covid e le sfide strutturali del settore per poi approdare nel cuore pulsante dell'animazione autoriale giapponese.

La locandina di Your Name

Ma se molti studi vivono di commissioni e proprietà intellettuali altrui, CoMix Wave Films ha scelto un'altra via. Fin dalla sua fondazione, sotto la guida di Noritaka Kawaguchi, lo studio ha deciso di finanziare i propri progetti, costruendo mondi narrativi originali. Tokunaga vuole proseguire su questa strada: "Shinkai-san ha iniziato come autore indipendente. C'è un detto che dice che la storia si ripete, e voglio che anche noi continuiamo così."

Non a caso, è già in lavorazione un nuovo film diretto da un giovane talento, ancora top secret. Dopo Flavors of Youth, co-prodotto con team internazionali, il presidente ammette che l'idea di lavorare con registi stranieri resta sul tavolo: "Magari non troveremo un altro Shinkai, ma potremmo avere tre autori capaci di successi medi. Anche quello sarebbe un ottimo risultato." Per Tokunaga, più che il passaporto, conta la comprensione profonda della cultura giapponese: "La lingua è cultura. Se qualcuno dall'estero vuole realizzare anime qui, deve accettare anche questo."