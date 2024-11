Your Friendly Neighborhood Spider-Man: Spidey è in diretta streaming nel nuovo teaser della serie animata

L'Uomo Ragno tornerà presto, non solo sul grande schermo con Spider-Man 4, ma anche sul piccolo con la prossima serie animata Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Ora la Marvel ha diffuso un nuovo teaser dello show, che rivela la nuova sigla e ci anticipa qualcosa sul prossimo Spidey.

Nel filmato, apprendiamo che l'eroe adolescente (Hudson Thames) racconta le sue avventure in diretta streaming ai suoi sostenitori e sentiamo un po' della classica sigla degli anni '60, anche se in una versione moderna.

Il teaser, la trama e il cast

Jeff Trammell è lo sceneggiatore capo di Your Friendly Neighborhood Spider-Man e all'inizio di quest'anno ha condiviso alcune informazioni su ciò che i fan possono aspettarsi dal ritorno dell'Uomo Ragno in versione animata: "Vorrei rispondere con un cliché, 'Aspettatevi l'inaspettato', ma, onestamente, penso che possiate aspettarvi questo da Your Friendly Neighborhood Spider-Man".

Swinging in from the #MacysParade!



See Spider-Man return to the parade for the first time since 2014 and check him out next year in Marvel Animation's all new series #YourFriendlyNeighborhoodSpiderMan, premiering January 29 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/ZbI8HU6d2E — Spider-Man (@SpiderMan) November 28, 2024

"Se ne va in giro per New York; non è un'enorme avventura intergalattica. È lui alle sue radici e ci sono molte cose che noi come fan possiamo riconoscere per dire: 'Oh sì, conosco questa parte della storia'. È stato davvero divertente scavare in questa storia. Ci sono delle sorprese e non vedo l'ora che vengano scoperte. È stato davvero divertente sovvertire le aspettative che sono state costruite per così tanto tempo".

La nuova serie dei Marvel Studios segue Peter Parker nel suo percorso per diventare un eroe, con un viaggio mai visto prima e uno stile che celebra le radici fumettistiche del personaggio.

Nel cast troviamo Eugene Byrd nel ruolo di Lonnie Lincoln, Grace Song nel ruolo di Nico Minoru, Hugh Dancy nel ruolo di Otto Octavius, Kari Wahlgren nel ruolo di Zia May e Zeno Robinson nel ruolo di Harry Osborn. Colman Domingo è stato confermato nel ruolo di Norman Osborn.

"Segue lo schema che si vede in Captain America: Civil War", ha detto in precedenza Brad Winderbaum, dirigente della Marvel Animation, a proposito dello show. "Fino a Peter che prende il lettore Blu-ray rotto dalla spazzatura ed entra nel suo reparto per il famoso momento in cui Tony Stark lo sta aspettando per offrirgli lo stage e portarlo a Berlino".