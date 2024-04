Young Woman and the Sea: Daisy Ridley è Trudy Ederle nel trailer del biopic Disney

Dopo le prime immagini, Walt Disney Pictures ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Young Woman and the Sea, biopic dedicato alla campionessa di nuovo Trudy Ederle qui ritratta da Daisy Ridley, la Rey della trilogia sequel di Star Wars.

Il cast comprende anche Tilda Cobham-Hervey, Stephen Graham, Kim Bodnia, Christopher Eccleston e Glenn Fleshler. La regia è di Joachim Rønning.

Una storia decisamente poco conosciuta, un faro per tutte le donne nel mondo: "La cosa più sorprendente di questa storia è che poche persone sanno quello che Trudy ha fatto", ha dichiarato Ridley in un comunicato. "Quello che ha compiuto non è stato solo un risultato personale, ma un faro per le donne nello sport. Sono entusiasta che le persone vedano questo film in tutta la sua bellezza e vivano questo viaggio, con tutte le sue difficoltà, la speranza e infine la gioia".

Di cosa parla Young Woman and the Sea?

Daisy Ridley interpreta l'abile nuotatrice nata da genitori immigrati a New York nel 1905. Grazie al costante sostegno della sorella maggiore e degli allenatori, superò le avversità e l'astio di una società patriarcale per scalare i ranghi della squadra di nuoto olimpica e portare a termine un'impresa sbalorditiva: un viaggio di circa 30 chilometri dalla Francia all'Inghilterra.

Young Woman and the Sea, interpretato anche da Tilda Cobham-Hervey, Stephen Graham, Kim Bodnia, Christopher Eccleston e Glenn Fleshler, è diretto da Joachim Rønning e scritto da Jeff Nathanson, sulla base del libro "Young Woman and the Sea: How Trudy Ederle Conquered the English Channel and Inspired the World" di Glenn Stout. I produttori sono Jerry Bruckheimer, Chad Oman e Jeff Nathanson, mentre John G. Scotti, Daisy Ridley e Joachim Rønning sono i produttori esecutivi.

La data d'uscita nelle sale americane è fissata al 31 maggio 2024. Presto rivedremo Ridley nel franchise di Star Wars ancora nei panni di Rey Skywalker in un film che sarà ambientato 15 anni dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.