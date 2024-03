Young Woman and the Sea: Daisy Ridley nelle nuove foto del biopic

Grazie alla rivista People, possiamo dare un primo sguardo a Daisy Ridley nelle nuove immagini di Young Woman and the Sea, biopic che racconterà la storia della campionessa di nuoto Gertrude "Trudy" Ederle.

Il film seguirà appunto la vita della nuotatrice artefice di diversi record Gertrude "Trudy" Ederle, che fu la prima donna ad attraversare a nuoto la Manica.

Ispirato all'omonimo libro di Glenn Stout, Young Woman and the Sea racconta la vita della Ederle, medaglia olimpica che cercò di superare i propri limiti nuotando attraverso alcuni dei canali più famosi del mondo. Il film è stato girato diverso tempo fa e arriverà finalmente nelle sale il 31 maggio prossimo.

"La cosa più sorprendente di questa storia è che poche persone sanno quello che Trudy ha fatto", ha dichiarato Ridley in un comunicato. "Quello che ha compiuto non è stato solo un risultato personale, ma un faro per le donne nello sport. Sono entusiasta che le persone vedano questo film in tutta la sua bellezza e vivano questo viaggio, con tutte le sue difficoltà, la speranza e infine la gioia".

Il cast comprende anche Tilda Cobham-Hervey, Stephen Graham, Kim Bodnia, Christopher Eccleston e Glenn Fleshler. La regia è di Joachim Rønning.

Daisy Ridley nega che la fanbase di Star Wars sia sessista: "La situazione è stata ingigantita dai media"

Presto rivedremo Ridley nel franchise di Star Wars ancora nei panni di Rey Skywalker in un film che sarà ambientato 15 anni dopo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.