Daisy Ridley sarà una nuotatrice nel film Disney+ Young Woman and the Sea

Daisy Ridley si prepara a calarsi nei panni di Trudy Ederle, la prima donna che attraversò il Canale della Manica a nuoto nel 1926, nel film Disney+ Young Woman and the Sea, prodotto da Jerry Bruckheimer.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi: un primo piano di Daisy Ridley

Deadline ha annunciato il progetto in arrivo che vede Daisy Ridley da tempo coinvolta con Paramount. Adesso che i diritti della storia sono tornati disponibili, Jerry Bruckheimer si è affrettato ad assicurarseli realizzando il film sotto l'egida Disney con l'intento di iniziare la lavorazione l'estate prossima.

Jeff Nathanson ha adattato il libro firmato da Glenn Stout che racconta l'incredibile impresa dell'americana Gertrude Caroline Ederle, prima donna a realizzare la traversata del Canale della Manica nel 1926. La Ederle era una nuotatrice professionista di Manhattan che vinse la Medaglia d'Oro olimpica nel 1924 prima di tentare la traversata della Manica finanziando l'impresa attraverso la vendita della sua storia a due diversi quotidiani. Solo cinque uomini si erano arrischiati nella traversata prima della Ederle, che si preparò nuotando per 22 miglia da Battery Park, New York, a Sandy Hook, New Jersey. Il film Disney+ sarà il primo a raccontare la sua storia sullo schermo.

Jerry Bruckheimer produrrà Young Woman and the Sea con Chad Oman. Il film segnerà la reunion con Disney sia per la star della saga di Star Wars Daisy Ridley che per Joachim Rønning, regista nel 2017 di Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar.

