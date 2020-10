Young Sheldon 4: riprese della quarta stagione interrotte a causa del Covid

Young Sheldon: un'immagine della serie

Le riprese di Young Sheldon 4 sono attualmente in standby a causa di un contagio sul set, dopo che la terza stagione aveva dovuto mandare in onda un episodio in meno del solito a causa dell'emergenza sanitaria.

Venerdì mattina, il giorno in cui cast e troupe dovevano iniziare a girare il terzo episodio (la produzione è iniziata il 22 settembre), le misure di sicurezza messe in piedi dalla Warner Bros. Television hanno individuato una persona positiva al Coronavirus che non mostrava sintomi. La persona in questione, dice Deadline, è stata messa in isolamento, e come precauzione aggiuntiva la lavorazione è stata posticipata a lunedì. La stessa cosa è accaduta di recente sul set di un'altra serie prodotta dalla Warner, il dramma sportivo All American, che va in onda sulla CW (mentre lo show sul giovane Sheldon è trasmesso dalla CBS).

Young Sheldon va in onda dall'autunno del 2017, ed è un prequel/spin-off di The Big Bang Theory, incentrato sulla gioventù del brillante scienziato Sheldon Cooper (il cui interprete da adulto, Jim Parsons, è anche il narratore del prequel). Come la serie madre, che ha chiuso i battenti nel 2019, lo spin-off è diventato lo show comico più visto su un network tradizionale negli Stati Uniti attualmente, e in patria le prime tre stagioni sono anche disponibili in streaming sulla piattaforma HBO Max, che raggruppa gran parte delle produzioni cinematografiche e televisive della Warner Bros. In Italia la serie va in onda su Premium Stories, e la terza stagione è attualmente in corso sul canale: gli episodi del 2019 sono stati trasmessi dall'8 marzo al 5 aprile, mentre quelli rimanenti debutteranno l'8 novembre. È uno di tre show - gli altri due sono Mom e Bob Hearts Abishola - ad andare in onda su CBS ed essere creati e prodotti da Chuck Lorre, uno dei pesi massimi della sitcom americana.