Young Guns - Giovani Pistole, Lou Diamond Phillips parla delle possibilità di un nuovo sequel

Per coloro che vorrebbero un altro sequel di Young Guns - Giovani Pistole, sappiate che non è detto che non possa arrivare: Lou Diamond Phillips ha rivelato in una recente intervista che Emilio Estevez e John Fusco stanno lavorando per voi.

Sono passati ormai 33 anni dall'uscita nelle sale della pellicola diretta da Christopher Cain (e 31 dal sequel diretto da Geoff Murphy), ma l'idea di un terzo film non è mai stata davvero abbandonata, né dagli spettatori, né da cast e crew che ha lavorato ai due film precedenti.

Così, ai microfoni di Forbes, uno dei protagonisti della saga, Lou Diamond Phillips, ha voluto dare qualche aggiornamento sulla possibilità di vedere effettivamente sullo schermo un nuovo capitolo delle avventure di Billy the Kid e compagni. "Ho ricevuto una telefonata lo scorso anno" ha rivelato l'attore "E so che Emilio ci sta lavorando, e ciò che da più speranza è che John Fusco, il creatore dei primi due film, sta collaborando con lui".

"C'è ambiguità sulla morte di Chavez (il personaggio di Luou) che potrebbe significare che è sopravvissuto proprio come Billy the Kid" ha poi affermato.

Come fa notare anche ComingSoon.net, entrambi i film non furono esattamente campioni d'incassi al botteghino all'epoca, ma nel corso degli anni sono stati capaci di inserirsi nella categoria dei cult, e con l'operazione nostalgia sempre più frequente tra piccolo e grande schermo, non sarebbe un volo pindarico pensare che si possa eventualmente passare dalle parole ai fatti, e che un Young Guns 3 possa effettivamente essere realizzato.

E voi, vorreste vedere Young Guns 3?