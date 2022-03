You Won't Be Alone: Noomi Rapace è una strega millernaria nel nuovo trailer

Noomi Rapace è la protagonista di You Won't Be Alone, horror che affonda le radici in tradizioni millenarie come svela il nuovo trailer.

Noomi Rapace è la protagonista di You Won't Be Alone, period horror presentato in anteprima al Sundance Film Festival di cui è stato diffuso un nuovo trailer. Nel video viene introdotto l'inquietante mondo agreste in cui si svolge la storia di una strega, tra scene cupe e drammatiche.

Nel cast del film You Won't Be Alone, oltre a Noomi Rapace, ci saranno anche Alice Englert, Carloto Cotta e Sara Klimoska.

Il film è scritto e diretto da Gioran Stolevski e viene descritto come un progetto "inaspettatamente emozionante e profondamente umanistico".

Gli eventi si svolgono in un villaggio di montagna isolato, nella Macedonia del diciannovesimo secolo. Al centro della storia c'è una giovane che è stata rapita e poi trasformata in una strega da uno spirito antico. Incuriosita dalla vita umana, la giovane strega uccide per errore una contadina di un villaggio vicino e poi prende la forma della sua vittima per vivere al suo posto. Con la sua curiosità ormai attiva, continua a usare questo potere terrificante per capire cosa voglia dire essere umana.

You Won't Be Alone è prodotto da Kristina Ceyton (The Babadook e The Nightingale) e Sam Jennings.