You Won't Be Alone: il trailer del nuovo film con Noomi Rapace

Noomi Rapace è la protagonista di You Won't Be Alone, film di cui è stato diffuso il trailer e il poster in attesa del debutto che avverrà al Sundance Film Festival.

Nel video viene introdotto l'inquietante mondo in cui si svolge la storia che coinvolge una strega che si avvicina alle persone e alla natura che la circonda in modo sorprendente e drammatico.

Nel cast del film You Won't Be Alone, oltre a Noomi Rapace, ci saranno anche Alice Englert, Carloto Cotta e Sara Klimoska.

Il film è scritto e diretto da Gioran Stolevski e viene descritto come un progetto "inaspettatamente emozionante e profondamente umanistico".

Gli eventi si svolgeranno in un villaggio di montagna isolato, nella Macedonia del diciannovesimo secolo. Al centro della storia c'è una giovane che è stata rapita e poi trasformata in una strega da uno spirito antico. Incuriosita dalla vita come umana, la giovane strega uccide per sbaglio una contadina di un villaggio vicino e poi prende la forma della sua vittima per vivere al suo posto. Con la sua curiosità ormai attiva, continua a usare questo potere terrificante per capire cosa voglia dire essere umana.