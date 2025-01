YOU 5: Joe Goldberg è in gabbia nel teaser dell'ultima stagione

Netflix ha condiviso un nuovo teaser della stagione 5 di YOU, la serie con Penn Badgley, in attesa del debutto degli episodi che avverrà ad aprile.

La serie YOU, con star Penn Badgley, tornerà sugli schermi di Netflix il 24 aprile con la stagione 5, l'ultima, di cui è stato condiviso un teaser.

Nel video condiviso online si vede Joe Goldberg apparentemente bloccato in una gabbia, come quella che ha usato nei capitoli precedenti della storia.

La situazione di Joe in YOU 5

Nel video della quinta stagione di You, che conferma la data di uscita degli episodi sulla piattaforma di streaming, si ricorda che Joe ritornerà 'dove tutto è iniziato', ovvero New York.

Penn Badgley riprenderà infatti il ruolo del protagonista, la cui vita perfetta verrà messa a rischio dai fantasmi del passato e dai suoi oscuri desideri.

Next on Netflix 2025: le serie tv e i film che vedremo, da Stranger Things a Frankenstein by del Toro

Nel cast delle puntate ci saranno anche Charlotte Richie, Madeline Brewer, Anna Camp e Griffin Matthews.

Michael Foley e Justin Lo saranno showrunner dell'ultima stagione. Tra i produttori esecutivi ci sono Greg Berlanti, Sera Gamble, Penn Badgley, Sarah Schechter, Leigh London Redman, Leslie Morgenstein, Gina Girolamo, Marcos Siega e Neil Reynolds.

Ecco il teaser:

Come si era interrotta la storia

Negli episodi precedenti, dopo che la sua vita precedente è andata in fumo, Joe Goldberg è volato in Europa per sfuggire al suo passato, adottare una nuova identità e, naturalmente, inseguire il vero amore. Ma Joe ha dovuto ben presto assumere l'inaspettato ruolo di detective quando ha scoperto che potrebbe non essere l'unico assassino di Londra. Il suo futuro dipendeva quindi dalla sua capacità di individuare, e fermare, chi stava prendendo di mira il suo nuovo gruppo di amici, composto da mondani ricchissimi.

La quarta stagione si era conclusa con un plot twist su Joe che lasciava in sospeso gli spettatori.

Nell'attesa del capitolo finale della storia, Netflix ha condiviso anche una foto inedita di Badgley.