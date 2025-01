You 5: il nuovo teaser rivela la data di uscita della quinta e ultima stagione della serie

Il momento che i fan di You stavano aspettando è finalmente arrivato: Netflix ha condiviso il primo teaser trailer della quinta e ultima stagione della serie thriller psicologica con Penn Badgley, che torna nei panni di Joe Goldberg.

You racconta la storia di Joe Goldberg, uno stalker ossessionato e pericoloso che diventa sempre più coinvolto e ossessionato dalle donne di cui si innamora. Nella nuova stagione, basata sulla serie di romanzi di Caroline Kepnes, Joe torna a New York, pronto a iniziare una nuova "relazione".

Il trailer, la trama e il cast della quinta stagione di You

Nella quinta e ultima stagione, Joe torna a New York con la speranza di vivere il tanto agognato "vissero per sempre felici e contenti", ma la sua vita apparentemente perfetta viene minacciata dai fantasmi del suo passato e dai suoi stessi oscuri desideri.

La stagione finale sarà disponibile in streaming su Netflix dal 24 aprile 2025, dopo più di sei anni dal debutto della serie. Oltre a Penn Badgley, il cast della quinta stagione include Charlotte Ritchie nel ruolo di Kate Lockwood-Goldberg, Madeline Brewer (The Handmaid's Tale) nel ruolo di Bronte, Anna Camp (Pitch Perfect) nei panni delle gemelle Reagan e Maddie Lockwood, Griffin Matthews (She-Hulk) nel ruolo di Teddy Lockwood, Natasha Behnam (The Girls on the Bus) nel ruolo di Dominique, Pete Ploszek (Parks & Recreation, Shameless) nel ruolo di Harrison, Tom Francis (Sunset Boulevard) nel ruolo di Clayton e b (We Crashed) nel ruolo di Phoenix.

La serie è stata creata da Sera Gamble e Greg Berlanti, mentre Michael Foley e Justin W. Lo sono gli showrunner della quinta stagione. La produzione è a cura di Berlanti Productions, Man Sewing Dinosaur e Alloy Entertainment, in associazione con Warner Horizon Scripted Television. I produttori esecutivi sono Berlanti, Gamble, Foley, Lo, Sarah Schechter, Leslie Morgenstein, Gina Girolamo e Marcos Siega.