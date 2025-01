Next on Netflix 2025: le serie tv e i film che vedremo, da Stranger Things a Frankenstein by del Toro

"Non sapete che cosa vi aspetta. È stato questo il mantra della serata organizzata da Netflix Italia in collaborazione con l'America per una presentazione a tutto tondo del proprio palinsesto per l'anno appena iniziato. Un anno che promette di essere "il più variegato e il più grande di sempre". Parola di Bela Bajaria, Chief Content Officer del colosso dello streaming, che non lesina in quanto a promesse per i progetti in arrivo. "Con oltre 700.000 persone che ci guardano gli ultimi dati parlano infatti del 2024 come di un anno molto positivo per la piattaforma, ndr) vogliamo essere sempre la migliore versione per ogni contenuto che offriamo e lo facciamo in 50 lingue".

Una presentazione svoltasi in diretta dall'Egyptian Theatre di Los Angeles, partendo dagli ospiti speciali della WWE CM Punk e Rhea Ripley che hanno introdotto una serata trasmessa in simultanea con vari Paesi, tra cui l'Italia, dove la stampa ha potuto vedere cosa ci aspetta anche sul fronte delle produzioni originali italiane. "La più grande forza di Netflix è riunire insieme mondi completamente diversi".

I film che vedremo nel 2025 su Netflix

I mostri di Del Toro

A novembre ci sarà Frankenstein, l'attesissimo nuovo film di Guillermo del Toro, che vuole realizzare da quando era piccolo: "Sarà il mio lavoro più personale, quasi un'autobiografia". L'altra punta di diamante nell'offerta filmica arriverà in autunno: RIP, un crime thriller prodotto ed interpretato da Ben Affleck e Matt Damon. Affleck lo ha definito "un viaggio davvero divertente e coinvolgente, forse il più importante che ho realizzato finora tra i sette insieme al mio amico e socio". Tra gli altri titoli citiamo: The Old Guard 2 (finalmente una data dopo la lunga gestazione, 2 luglio), il nuovo capitolo di Fear Street: Prom Queen (estate), Jay Kelly di Noah Baumbach, il progetto ancora senza titolo di Kathryn Bigelow e il terzo capitolo di Wake Up Dead Man - Knives Out di Rian Johnson.

Le serie tv più attese del 2025 in streaming: da Scissione 2 a Stranger Things 5

Le serie tv di Netflix nel 2025

La comfort romcom di Netflix

Dopo il successo di Nobody Wants This (che tornerà con nuovi episodi) e A Man On The Inside, tra le comedy annunciate durante la serata spiccano il nuovo progetto di Lena Dunham, Too Much e The Four Seasons di Tina Fey, adattamento del film del 1981 di Alan Alda in cui si seguono tre coppie che si evolvono durante le vacanze. L'autrice di 30 Rock ha dichiarato come il cast messo insieme sia davvero brillante e quanto il film l'abbia colpita e influenzata da bambina "dopo Porky's", ha scherzato. Attesa anche Running Point la nuova idea sportiva di Mindy Kaling con protagonista Kate Hudson (27 febbraio). Le nuove stagioni di Survival of the Thickest (27 marzo) e Ginny & Georgia (5 giugno).

La serie è stata rinnovata fino alla quarta stagione

Bajara ci ha tenuto a precisare che secondo lei "la creatività non è morta", come ha dichiarato un editoriale del New York Times, è semplicemente cambiata per adattarsi a tutti i tipi di pubblico che oramai guarda Netflix, e che non sono uno solo. Per questo non rinunciano ai cosiddetti prestige drama con cui la piattaforma si era distinta inizialmente nell'audience di nicchia, come House of Cards, con l'intento però "di non rimanere mai famosi per una cosa sola".

Zero Day: Angela Bassett nella parte del Presidente Mitchell

Miniserie con nomi stellari davanti dietro le quinte: Zero Day con protagonista Robert De Niro (in arrivo il 20 febbraio), Death by Lightning di David Benioff e D.B. Weiss (il duo dietro Game of Thrones e, per la piattaforma, Il problema dei 3 corpi); Black Rabbit, la storia di due fratelli di cui uno criminale che si ritrovano, interpretata e prodotta da Jason Bateman e Jude Law; The Beast in Me con la coppia inedita Claire Danes e Matthew Rhys. Sulla scia del successo di American Primeval, Gillian Anderson e Lena Headey viaggeranno nell'Old Wild West per Kurt Sutter nella sua The Abandons.

The Residence: la prima foto della serie

Spazio anche all'animazione con Long Story Short dagli autori di BoJack Horseman e agli anime con Devil May Cry (3 aprile). E ancora Adolescence (13 marzo) un crime che coinvolge degli adolescenti, in cui ogni episodio è girato in un unico piano sequenza e Sirens con al centro un trio di star al femminile. Julianne Moore, Meghann Fahy e Milly Alcock. Forever una storia d'amore black sulla prima cotta che rimane con te per sempre, con Michael Cooper Jr. e Lovie Simone. Attesa anche la nuova serie di Shondaland, The Residence, un giallo whodunit alla Casa Bianca con Uzo Aduba e Randall Park (20 marzo). Ci saranno ben 5 nuovi progetti da parte di Tyler Perry che ha la sua fetta di pubblico tra gli abbonati.

Le nuove stagioni in arrivo

Stranger Things: The First Shadow, la famiglia Creel

Il 2025 segnerà anche ritorni di serie tv molto attesi. La quinta ed ultima stagione di Stranger Things (il primo successo globale della piattaforma) è attesa per l'autunno, di cui sono appena finiti 12 mesi di riprese, mai visti per un serial, e di cui abbiamo potuto vedere un dietro le quinte che promette scintille. I Fratelli Duffer hanno dichiarato che si sono tutti commossi sul set, anche perché sono stati insieme per ben dieci anni. L'universo narrativo non si esaurisce qui: oltre a degli spin-off in arrivo e allo spettacolo teatrale The First Shadow, già andato nel West End e presto in arrivo a Broadway (marzo) che racconta le origini di Vecna, il duo ha prodotto anche due nuove serie tv: The Boroughs definito come uno ST in una casa di riposo, e Something Very Bad is Going to Happen che segue una coppia nella settimana antecedente le nozze.

Una scena dal finale di Squid Game 2

Mercoledì, che tornerà per la seconda stagione (+ appena finita la produzione) sarà nuovamente diretta e supervisionata da Tim Burton, con Lady Gaga new entry nel cast. Squid Game, che è stata la serie globale più vista del 2024, tornerà con la terza ed ultima stagione e abbiamo una data: 27 giugno. Altri tre show si concluderanno nel 2025 sul colosso dello streaming: i karate kid di Cobra Kai (13 febbraio), lo stalker di You (24 aprile) e l'animazione per adulti di Big Mouth.

I titoli unscripted, videogame e doc. Tra America e Italia

Netflix funziona molto anche sul fronte reality e dating show (proprio come una tv generalista). I nuovi progetti annunciati sono il talent Building the Band e 'l'esperimento sociale Million Dollar Secret. Gli abbonati potranno esprimere preferenze direttamente dal loro schermo, aprendo così nuove opportunità. Tornerà la WWA, che si è rivelato l'evento sportivo più visto dopo il Super Bowl negli Usa, così come l'NFL il giorno di Natale. Annunciati anche due adattamenti italiani di format di successo americani: Too Hot To Handle che promette di essere piccante e L'amore è cieco dove ci si corteggia senza essersi mai visti.

Il comedian Mulaney

Ci saranno la cerimonia dei SAG Awards per la stagione dei premi; e l'appuntamento annuale oramai imperdibile TUDUM (dal nome del suono dell'app), previsto per il 31 maggio, in diretta streaming da Los Angeles, foriero sempre di grandi annunci tra titoli e soprattutto trailer e date di uscita. Un accordo con il comico statunitense porterà poi all'arrivo di Everybody's Live with John Mulaney, un inedito speciale stand-up diverso dagli altri perché andrà in diretta ogni settimana a partire dal 12 marzo. "Saremo live a livello globale senza nessun ritardo. Non saremo mai rilevanti. Non saremo mai la vostra fonte di notizie. Saremo sempre sconsiderati", ha promesso con la sua sagace ironia.

Previsti anche nuovi videogiochi sulla piattaforma, che funziona anche su quel fronte. Oltre a Squid Game: senza limiti, il gioco Netflix più scaricato di sempre, arriveranno anche Ginny & Georgia, Il colore delle magnolie, Outer Banks, Love is Blind e L'inferno dei single, senza dimenticare la WWE. Non mancheranno i documentari tra cui American Manhunt: Osama Bin Laden (10 marzo), Eddie su Eddie Murphy, Katrina: Come Hell and High Water (agosto).

Le nuove produzioni originali italiane

Tinny Andreatta, vicepresidente dei contenuti italiani di Netflix, ha fatto gli onori di casa festeggiando insieme ai giornalisti i primi dieci anni di attività della piattaforma in Italia. Un traguardo importante e simbolico per quest'anno, con un nuovo obiettivo: "Vogliamo offrire più di un contenuto originale nostrano al mese tra serie, film, documentari e programmi d'intrattenimento. Accanto alla produzione globale puntiamo al miglior contenuto italiano da offrire". Il vademecum è sempre lo stesso: "Vogliamo raccontare storie autentiche che intercettino lo spirito del tempo e superino i confini del già visto per coinvolgere, divertire, lasciare con il fiato sospeso, emozionare ma prima di tutto intrattenere il pubblico".

Kim Rossi Stuart è Don Fabrizio Corbera

Quattro le parole chiave che hanno guidato i titoli presentati. La sfida sarà al centro di Motorvalley unica serie annunciata che vedremo non prima del 2026, perché attualmente in produzione - i protagonisti Luca Argentero e Giulia Michelini sono stati letteralmente "prelevati" dal set per venire alla serata. Uno dei rari action italiani, prodotta da Groenlandia in sei episodi diretti da Matteo Rovere e Pippo Mezzapesa per raccontare il Gran Turismo. "Quello romagnolo non è un accento ma un modo di ragionare raccontiamo quel pezzetto d Italia che vive di corse da sempre" l'hanno definita i due interpreti.

Il resto arriva quest'anno. All'insegna del cambiamento Storia della mia famiglia (19 febbraio) in cui gli amici diventano qualcosa di più per il protagonista Fausto (Eduardo Scarpetta). Mrs Playmen con Carolina Crescentini ovvero la storia vera della direttrice del magazine erotico negli anni '70; Sara - La donna nell'Ombra, il crime a puntate ispirato dai romanzi di Maurizio de Giovanni con protagoniste Claudia Gerini e Silvia D'Amico; Maschi Veri remake della spagnola Machos Alpha, dove quattro uomini si mettono in discussione nella società di oggi, tra ideologia ed ironia, con ** Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari, Pietro Sermonti**;

I giudici di Rhythm+Flow

Il coraggio porta ad osare ed innovare: proverà a farlo la seconda stagione di Nuova Scena, il rap show che vede di nuovo al timone Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain. Ma anche Il Mostro di Stefano Sollima l'attesissima serie su uno dei misteri italiani più inquietanti degli ultimi 50 anni, che arriverà in autunno. Infine la serata si è chiusa con l'ambizione nell'alzare sempre di più l'asticella come ne Il Gattopardo, l'epico period drama in sei episodi che porterà in vita e sullo schermo il capolavoro della letteratura italiana di Tomasi di Lampedusa. A presentarlo Benedetta Porcaroli e Deva Cassell, che hanno parlato della voglia di emancipazione dal padre-padrone dei loro personaggi, Concetta e Angelica.

Il giovane trio protagonista di Parthenope

Per quanto riguardi i film originali italiani Netflix non ci sono stati grandi annunci, che arriveranno nel corso dell'anno, ma è interessante notare come un nuovo accordo offrirà molte pellicole nostrane in prima finestra streaming dopo l'uscita in sala: in seguito al lancio di Parthenope di Paolo Sorrentino (6 febbraio), seguiranno L'Abbaglio di Roberto Andò, Io e te dobbiamo parlare di Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni e molti altri.