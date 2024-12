You ritornerà su Netflix con la stagione 5, l'ultima, ecco due poster inediti con qualche indizio

Netflix ha condiviso due nuovi poster della stagione 5 della serie You, confermando che l'ultimo capitolo della storia di Joe Goldberg arriverà in streaming nel 2025.

I fan stanno attendendo dal 2023 l'annuncio della data di uscita degli episodi inediti per scoprire in che modo si concluderà la storia del serial killer.

Le anticipazioni di You 5

Penn Badgley ha ripreso ancora una volta il ruolo di Joe Godlberg negli episodi di You che sono stati scritti e prodotti dagli showrunner Michael Foley e Justin Lo.

Nel cast ci saranno inoltre Charlotte Richie, Madeline Brewer, Anna Camp, Griffin Matthews e Nava Mau, star di Baby Reindeer, che sarà una guest star con la parte della detective Marquez. Tra le presenze ricorrenti ci saranno inoltre Natasha Behnam, Pete Ploszek e Tom Francis.

You 4 - Parte 2, la recensione: la stagione migliore e piena di sorprese della serie Netflix

I poster mostrano dei ritagli di giornale in cui si parla delle vittime di Joe, come Love Quinn (Victoria Pedretti), Guinevere Beck (Elizabeth Lail), Adam Pratt (Lukas Gage) Benjamin Ashby III, Malcolm H. Dr. Nicky, Tom Lockwood, Delila Alves, e Nadia Farran.

Tra gli oggetti che appaiono ci sono poi un diario, degli occhiali da sole a forma di cuore, dei denti, un orologio, un anello, un segnalibro di una biblioteca, e il libro di Guinevere intitolato The Dark Face of Love.

Una locandina di You 5

Un poster di You 5 con qualche indizio

I realizzatori della serie

L'adattamento dei romanzi scritti da Caroline Kepnes vede nel team dei produttori, oltre a Badgley, anche Greg Berlanti, Sarah Schechter, Leigh London Redman, Leslie Morgenstein, Gina Girolamo, Marcos Siega e Neil Reynolds.

Le riprese delle puntate inedite si sono concluse nel mese di agosto e proseguiranno la storia che si era interrotta con Joe a Londra, dove aveva assunto l'identità del professore Jonathan Moore e aveva stalkerato Marienne Bellamy (Tati Gabrielle) in Europa.