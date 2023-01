You 4, ecco il trailer della Parte 1 in arrivo su Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale della Stagione 4 di You, che come già annunciato in precedenza arriverà divisa in due parti distinte.

Il filmato ci mostra quello che ci attende in questa prima parte di stagione. "Dopo che la sua vita precedente è andata in fumo, Joe Goldberg è volato in Europa per sfuggire al suo passato, adottare una nuova identità e, naturalmente, inseguire il vero amore", secondo quanto leggiamo nella sinossi ufficiale di Netflix. "Ma Joe si ritroverà presto nello strano ruolo di detective, quando scopre che potrebbe non essere l'unico assassino di Londra. Ora, il suo futuro dipende dall'identificazione e dall'arresto di chi sta prendendo di mira il suo nuovo gruppo di amici, composto da mondani ricchissimi".

La data di debutto in streaming su Netflix è fissata per il 9 febbraio 2023. Nel cast troviamo il protagonista Penn Badgley, affiancato da Tati Gabrielle, più le new entry Charlotte Ritchie, Lukas Gage, Ed Speleers, Tilly Keeper, Amy-Leigh Hickman, Niccy Lin, Aidan Cheng, Brad Alexander, Ozioma Whenu e Eve Austin.