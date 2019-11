You 2: seconda stagione, Netflix annuncia la data di uscita

You 2 ha una data di uscita: il 26 dicembre 2019, Netflix rilascerà sulla piattaforma streaming le nuove 10 puntate della serie tv con protagonista Penn Badgley, volto caro ai nostalgici di Gossip Girl. E adesso chi ce la fa ad aspettare le festività natalizie?

Sviluppata da Sera Gamble e Greg Berlanti e basata sull'omonimo romanzo di Caroline Kepnes, la prima stagione di You aveva debuttato sul canale statunitense Lifetime senza riscuotere grande successo di pubblico. A distanza di un anno, lo scorso dicembre, era stata Netflix ad acquisirne i diritti e a distribuire nuovamente la serie tv. Il risultato? Per giorni non si è parlato di altro che del libraio sociopatico Joe (Penn Badgley), della scena di sesso più breve della TV e della sua storia di soffocante amore con Beck. A trarre in inganno anche le spettatrici più smaliziate sarà stata l'allure romantica della storia, quell'aria da bravo ragazzo del protagonista, la trama thriller che si è fatta via via più intricata con lo scorrere di personaggi e puntate? Chissà, ma Netflix spera che il segreto del successo di You funzioni ancora una volta, così non è solo arrivato il rinnovo ma anche la messa in onda nello stesso periodo della stagione precedente.

Se il primo ciclo di episodi si ispirava al romanzo omonimo dato alle stampe nel 2014, You 2 sarà l'adattamento di "Hidden Bodies", romanzo pubblicato da Caroline Kepnes due anni più tardi. Come nel libro, anche la serie tv Netflix porterà Joe Goldberg da New York a Los Angeles, ma non è naturalmente dato sapere se Sera Gamble e Greg Berlanti prenderanno altre "licenze" dalle pagine come accaduto per la prima stagione.

La trama di You 2 diffusa da Netflix racconta che Joe (Penn Badgley), con il cuore tragicamente spezzato, dopo essere stato raggiunto dalla donna che rappresenta il suo passato, l'ex fidanzata Candace (Ambyr Childers), determinata a dargli un'importante lezione, decide di lasciare New York per trasferirsi nel suo inferno personale: Los Angeles. Joe ha da poco concluso un'intensa relazione, sfociata in un omicidio. L'ultima cosa che si aspetta è incontrare una persona incredibile, una donna chiamata Love (Victoria Pedretti), e innamorarsi di nuovo. La storia si ripete? O questa volta è tutto reale? Joe è abbastanza pazzo da rischiare tutto per scoprirlo.

Nel cast della seconda stagione, oltre a Penn Badgley (Joe Goldberg), Victoria Pedretti (Love Quinn) e Ambyr Childers (Candace Stone), anche James Scully (Forty Quinn), Carmela Zumbado (Delilah Alves), Jenna Ortega (Ellie Alves) e Chris D'Elia (Henderson).