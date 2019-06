Yesterday: la graphic novel, dalla trama simile al film, condivisa gratis online

Yesterday sta per arrivare nei cinema USA e David Blot, autore di un'omonima graphic novel dalla trama simile alla commedia, ha condiviso gratis la sua opera.

Yesterday, il film diretto da Danny Boyle, ha molti punti in comune con un'omonima graphic novel realizzata nel 2011 da David Blot e l'autore ha ora deciso di condividerla gratis.

Tra le pagine si racconta la storia di John Duval, un abitante di New York di origine francese che si ritrova per sbaglio negli anni Sessanta e incide le canzoni dei Beatles prima che venga formata la band, diventando così la popstar più famosa di sempre.

Nella commedia di Danny Boyle l'attore Himesh Patel è invece un musicista britannico che si risveglia dopo un misterioso blackout globale e si rende conto di essere l'unica persona sulla Terra che si ricorda l'esistenza dei Beatles, impossessandosi dei brani e diventando una star.

Il filmmaker ha raccontato che è stato Richard Curtis a inviargli lo script dopo che i due avevano collaborato alla realizzazione della cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Londra nel 2012.

David Blot, che non ha accusato in nessun modo di plagio gli autori del film, ha spiegato che la graphic novel Yesterday avrebbe dovuto essere la prima parte della storia intitolata The Adventures of John Duval & The Futurians, ma la casa editrice Manolosanctis ha chiuso i battenti mentre stava scrivendo il secondo volume. Le illustrazioni dell'opera, pubblicata nel settembre 2011, erano state curate da Jérémie Royer.

Blot ha quindi deciso di condividere online i file del suo progetto, sperando di attirare l'attenzione di un nuovo editore sfruttando in parte l'arrivo nei cinema dell'omonimo film, con la speranza di concludere la storia come aveva ideato inizialmente.

To read 4 Free : YESTERDAY The Graphic Novel; 2011 : https://t.co/cBbOmI2WQK pic.twitter.com/Q30SxLuRve — David Blot (@davidblotclub) June 25, 2019