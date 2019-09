Yesterday, 2 featurette in esclusiva del film ambientato in un mondo senza i Beatles

Yesterday, di cui vi presentiamo in esclusiva due featurette, è una commedia musicale di Danny Boyle dove il protagonista Jack Malick è l'unico a ricordarsi dell'esistenza del quartetto di Liverpool. Il film arriva in Italia oggi 26 settembre.

Mentre in Non ci resta che piangere Massimo Troisi cercava di impressionare Amanda Sandrelli cantandole Yesterday in un mondo che ancora non aveva conosciuto i Fab Four, Jack Malick, il protagonista dell'ultimo film di Boyle (qui la nostra recensione di Yesterday) si trova a vivere in un mondo che ha dimenticato l'esistenza dei Beatles. Giovane musicista di una piccola cittadina costiera che sta tentando di tutto per raccogliere un briciolo di notorietà e farsi conoscere dal pubblico. L'unico sostegno di Jack è quello della sua migliore amica dai tempi dell'infanzia, la bellissima Ellie. Dopo un incidente con un autobus causato da un misterioso blackout globale, Jack si sveglia e scopre di essere l'unica persona al mondo a ricordare le canzoni dei Beatles. Incredibile ma vero: con l'aiuto di Debra, la sua agente americana dal cuore d'acciaio, Jack porta sul palco, presentandole come fossero sue, le canzoni della band più celebrata della storia in un mondo che non ha mai ascoltato i Beatles. Inevitabilmente diviene, tra un'esibizione e l'altra, una star internazionale. Mentre il successo cresce, Jack rischierà di perdere Ellie, l'unica persona che ha sempre creduto in lui ed ai legami con la sua vecchia vita.

Nel primo video che presentiamo in esclusiva, è proprio Kate McKinnon, l'interprete della terribile Debra, a spiegare perfettamente come mai Jack decida di ri-proporre al pubblico le canzoni dei Beatles: "Un uomo ordinario, che prova da sempre a vivere di musica, scopre a un certo punto che nessuno oltre a lui ricorda le canzoni dei Beatles e comincia a suonarle solo perchè meritano di essere interpretate". Non per soldi o per fama, dunque, ma solo perchè, come spiega bene la McKinnon grande fan dei Beatles: "un mondo senza quelle canzoni sarebbe un mondo povero, privato di veri oggetti d'arte. Immaginare un mondo senza le loro canzoni sarebbe come immaginare un mondo senza pavoni, uccelli del paradiso, arcobaleni: riusciremmo a sopravvivere, certo, ma sarebbe un'esistenza meno colorata, meno emozionante".

Jack è interpretato da Himesh Patel mentre Lily James veste i panni della sua amica Ellie. Yesterday vede il cantautore britannico Ed Sheeran e il conduttore televisivo James Corden interpretare loro stessi. Altri protagonisti sono, oltre a Kate McKinnon, Joel Fry, Sophia Di Martino, Alexander Arnold, Ellise Chappell e Maryana Spivak.

A proposito di Ed Sheeran: non aspettatevi il solito cameo senza troppe connessioni logiche in Yesterday, il giovane cantautore è stato chiamato a una prova un po' più impegnativa ma l'ha fatto con piacere, come ha spiegato nella featurette, perchè: "Danny Boyle è un grandissimo regista e io adoro qualunque cosa abbia realizzato [...] Lavorare con lui è stato meraviglioso perchè sa cosa vuole e sa chiederlo con gentilezza. Lui è sempre molto amichevole, anche quando sbagli, e fa di tutto per farti lavorare bene e metterti a tuo agio". Nonostante, prima che le riprese iniziassero, c'è stato un dettaglio che ha rischiato di compromettere il rapporto tra Sheeran e lo sceneggiatore Richard Curtis. "Dovevamo ingaggiare una grande popstar e nella mia testa, tu" dice Curtis rivolto al cantautore "sei una popstar ma sul copione c'era già scritto "Chris Martin". Per fortuna Ed Sheeran sembra aver preso la cosa con molta sportività: "Ho praticamente interpretato un ruolo che era già scritto per Chris Martin" ha raccontato ridendo, ricordando anche di quando a cena si chiese, e chiese a tutti i presenti, se anche Harry Styles non fosse stato preso in considerazione prima di lui.

Il film arriva in Itala oggi 26 settembre distribuito da Universal Pictures. Yesterday è diretto da Danny Boyle e la sceneggiatura è firmata da Richard Curtis.