Yesterday in DVD e Blu-ray: in esclusiva una featurette dagli extra del film

Yesterday, esce in DVD e Blu-Ray e Digital HD il 21 gennaio, in esclusiva una featurette tratta dagli extra del film ambientato in un mondo senza i Beatles.

Yesterday, il film di Danny Boyle del quale vi presentiamo una video featurette esclusiva tratta dagli extra della versione homevideo, esce il 21 gennaio in edizione Dvd Blu-ray e Digital HD grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia.

Il film è incentrato su Jack Malik giovane musicista di una piccola cittadina costiera che sta tentando di tutto per raccogliere un briciolo di notorietà e farsi conoscere dal pubblico. L'unico sostegno di Jack è quello della sua migliore amica dai tempi dell'infanzia, la bellissima Ellie. Dopo un incidente con un autobus causato da un misterioso blackout globale, Jack si sveglia e scopre di essere l'unica persona al mondo a ricordare le canzoni dei Beatles. Incredibile ma vero: con l'aiuto di Debra, la sua agente americana dal cuore d'acciaio, Jack porta sul palco, presentandole come fossero sue, le canzoni della band più celebrata della storia in un mondo che non ha mai ascoltato i Beatles. Inevitabilmente diviene, tra un'esibizione e l'altra, una star internazionale. Mentre il successo cresce, Jack rischierà di perdere Ellie, l'unica persona che ha sempre creduto in lui ed ai legami con la sua vecchia vita.

Yesterday vede protagonista Himesh Patel ne panni di Jack Malik. L' attore inglese di origini indiane è affiancato da Lily James nei panni di Ellie, Kate McKinnon, Joel Fry ed Ed Sheeran che interpreta se stesso La sceneggiatura è stata scritta da Richard Curtis, la colonna sonora è stata composta da Daniel Pemberton.

La commedia musicale diretta da Danny Boyle, uscirà il 21 gennaio ottobre in edizione Dvd, Blu-ray e e Digital HD grazie a Universal Pictures Home Entertainment Italia per fessteggiare al meglio l'anno del 55° anniversario di Yesterday ed include performance musicali inedite, un inizio ed un finale alternativo del film, le papere, una valanga di scene eliminate e molto di piu'

La video featurette che vi proponiamo in esclusiva, in lingua originale sottotitolata in italiano vede Kate McKinnon, Ed Sheeran, il produttore Matthew James Wilkinson e Lily James raccontarci il loro entusiasmo dopo aver letto la sceneggiatura e saputo che a dirigere il film ci sarebbe stato Danny Boyle perché "Danny non ha fatto un film che non mi sia piaciuto" dice il cantautore britannico.

CONTENUTI SPECIALI ESCLUSIVI NEL FORMATO BLU-RAY:

Finale alternativo

Scene tagliate

Performance musicali

Ed Sheeran: dagli Stadi al Grande Schermo

Maga della Commedia: Kate McKinnon

Live agli Abbey Road Studios

E molto altro!

CONTENUTI SPECIALI NEL FORMATO DVD:

Finale alternativo

Scene tagliate

Performance musicali

Commento del Regista Danny Boyle e dello Sceneggiatore Richard Curtis Live agli Abbey Road Studios

FILMMAKERS:

Cast: Himesh Patel, Lily James with Ed Sheeran and Kate Mckinnon

Musiche: Daniel Pemberton

Costume Designer: Liza Bracey

Montaggio: Jon Harris

Scenografia: Patrick Rolfe

Direttore della fotografia: Christopher Ross ASC

Produttore associato:¬ Emma Freud

Storia di: Jack Barth And Richard Curtis

Produttori esecutivi: Nick Angel, Lee Brazier, Liza Chasin

Produttori: Tim Bevan, Eric Fellner, Matthew James Wilkinson, Bernard Bellew, Richard Curtis, Danny Boyle

Sceneggiatura: Richard Curtis

Regista: Danny Boyle

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY

Genere: Commedia

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 51 minuti ca.

Video: 1080i/p High-Definition Widescreen 2.39:1

Audio: Inglese Dolby Atmos; Italiano, Giapponese Dolby Digital Plus 7.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese per non udenti, Giapponese

INFORMAZIONI TECNICHE DVD

Genere: Commedia

Dischi: 1

Durata: 1 ora e 51 minuti ca.

Video: Formato panoramico anamorfico 2.39:1

Audio: Italiano, Inglese Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese