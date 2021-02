Yes Day: Jennifer Garner è una mamma senza freni nel trailer del film Netflix

Si chiama Yes Day ed è il nuovo film per tutta la famiglia di cui Netflix ha svelato trailer e data di uscita: il 12 marzo 2021 tutti pronti per vedere Jennifer Garner alle prese con gli insegnamenti dati da Amy Krouse Rosenthal nel libro da cui la commedia trae ispirazione.

Missione solo apparentemente impossibile sarà dedicare almeno una giornata ogni anno, da parte dei genitori, ad esaudire con un sì tutte le richieste dei figli, anche quelle apparentemente più folli.

Stanchi di dover dire sempre "no" a figli e colleghi, Allison (Jennifer Garner) e Carlos (Edgar Ramirez) decidono di concedere ai loro tre bambini il "giorno dei sì", in cui saranno i più piccoli a dettare le regole per 24 ore.

Queste vicende porteranno inaspettatamente la famiglia a vivere un'avventura mozzafiato a Los Angeles che li farà riavvicinare più che mai.

Diretto da Miguel Arteta, e scritto da Justin Malen, Yes Day è stato da subito presentato dalla stessa Jennifer Garner come un progetto in cui ha molto creduto anche perchè, almeno a suo dire, da mamma di 3 figli (avuti da Ben Affleck) quale è nella vita privata, ha cercato spesso di seguire gli insegnamenti raccolti tra le pagine del romanzo per ragazzi, che si prepara ora a portare su Netflix.