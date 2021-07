Yes Day 2: il sequel del film con Jennifer Garner in fase di sviluppo

Jennifer Garner ha stretto un nuovo accordo con Netflix e tra i progetti in fase di sviluppo c'è Yes Day 2, sequel della divertente commedia.

Yes Day: Jennifer Garner in una sequenza

Jennifer Garner sarà nuovamente impegnata nel doppio ruolo di produttrice e protagonista in occasione del sequel di Yes Day, lungometraggio in cui ha la parte di Allison Torres.

Scott Stuber ha dichiarato: "Ho lavorato la prima volta con Jen quindici anni fa in occasione di The Kingdom e mi considero molto fortunato nel lavorare con lei oggi. Come attrice si è dimostrata incredibilmente versatile alle prese con ruoli indimenticabili che spaziano dai film action alle commedie emozionanti, senza dimenticare i drammi che obbligano a riflettere. Affronta ogni aspetto del suo lavoro con una tale attenzione per i dettagli e una grande preparazione che la rende un partner di valore e una grande produttrice. Non vediamo l'ora di celebrare un altro Yes Day con Jen e collaborare con lei a molti altri progetti eccitanti".

Yes Day si ispira agli insegnamenti dati da Amy Krouse Rosenthal nel suo libro e racconta la storia di due genitori Allison (Jennifer Garner) e Carlos (Edgar Ramirez) che decidono di concedere ai loro tre bambini il "giorno dei sì", in cui saranno i più piccoli a dettare le regole per 24 ore.

Queste vicende porteranno inaspettatamente la famiglia a vivere un'avventura mozzafiato a Los Angeles che li farà riavvicinare più che mai.

Diretto da Miguel Arteta, e scritto da Justin Malen, Yes Day è stato da subito presentato dalla stessa Jennifer Garner come un progetto in cui ha molto creduto anche perchè, anche nella vita privata, ha cercato spesso di seguire gli insegnamenti raccolti tra le pagine del romanzo per ragazzi, che si prepara ora a portare su Netflix.