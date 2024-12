Yellowstone, via libera allo spin-off senza Kevin Costner: ecco chi saranno i protagonisti

La saga di Yellowstone non è ancora giunta al capolinea: Kelly Reilly e Cole Hauser continueranno a interpretare i loro personaggi, Beth e Rip, in un nuovo spin-off della serie, come ha confermato Variety grazie a fonti vicine alla produzione.

La notizia arriva alcuni giorni prima del finale della quinta stagione di Yellowstone, che si pensava sarebbe stato un finale di serie definitivo, visto l'addio della star Kevin Costner a metà stagione.

La sua chiacchierata uscita di scena ha portato all'ultimo gruppo di sei episodi, che si sono concentrati principalmente sulla morte del suo personaggio, il patriarca John Dutton.

Yellowstone 5: una scena della serie

L'ipotesi che Reilly e Hauser potessero girare altri episodi di Yellowstone oltre la quinta stagione era già stata riportata per la prima volta diversi mesi fa, quando era stato rivelato di come i due fossero in trattative per diventare protagonisti di una sesta stagione della serie Paramount Network.

Christina Alexandra Voros, produttrice esecutiva di della serie, ha discusso di come l'episodio finale della quinta stagione darà un senso di chiusura ai fan di lunga data di Yellowstone.

"Penso che quest'ultima manciata di episodi ci porterà alla fine di un'era", ha dichiarato. "È impossibile parlarne nel dettaglio senza fare spoiler verso le cose che verranno. Ma credo che Taylor Sheridan sia riuscito - e non so bene come ci sia riuscito, ma credo che sia stato magistrale - a portare il finale a qualcosa che sembra scioccante e allo stesso tempo fatale. È necessario arrivare alla fine della storia per comprendere appieno tutto ciò che è venuto prima".