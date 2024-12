Yellowstone da record per Paramount: l'episodio finale della serie è il più visto di sempre

La serie - che ha dovuto affrontare l'uscita di scena di Kevin Costner per la sua conclusione - ha chiuso con il botto in termini di audience

Yellowstone è giunto alla sua conclusione con un record clamoroso in termini di ascolti e spettatori.

Il finale di serie del dramma di Paramount Network ha attirato 11,4 milioni di spettatori nella sola serata di domenica, secondo i dati VideoAmp rilasciati da Paramount. La società sostiene si tratti dell'episodio più visto nella storia della serie, con il finale in onda sia su Paramount Network che su CMT.

Paramount Global non utilizza attualmente i dati Nielsen, dato che il contratto tra le due società è scaduto a settembre. I colloqui sono ancora in corso. I dati Nielsen per la serata di domenica non sono attualmente disponibili, quindi i dati verranno aggiornati non appena lo saranno.

Yellowstone 5: una scena della serie

Yellowstone è da tempo una potenza di ascolti per Paramount Network e la seconda metà della quinta e ultima stagione dello show non ha fatto eccezione. In precedenza, aveva riportato che la premiere della stagione 5B aveva attirato 16,4 milioni di spettatori tra Paramount Network, CBS e varie altre reti via cavo di proprietà della Paramount che hanno trasmesso l'episodio in simulcast e in bis.

Yellowstone 5, Ian Bohen: "Avrà il miglior finale nella storia delle serie tv"

Pertanto, l'affermazione che il finale sia stato l'episodio più visto si riferisce solo agli episodi andati in onda su Paramount Network (e ora su CMT) in diretta e nello stesso giorno, senza includere i bis e simili, e si basa anche sui numeri di VideoAmp, mentre le informazioni sugli ascolti passati dello show provengono dai dati Nielsen.

L'episodio finale ha visto la morte di un altro personaggio importante, ma ha anche spianato la strada alla tanto vociferata serie spinoff incentrata su Rip (Cole Hauser) e Beth (Reilly).