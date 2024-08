Yellowstone: Matthew Fox nel cast dello spin-off con Michelle Pfeiffer: svelato il titolo

Di questo nuovo spin-off si parlava da tempo, così come della partecipazione della Pfeiffer come protagonista

Matthew Fox, divenuto celebre per essere stato tra i protagonisti di Lost, sarà il volto principale al fianco di Michelle Pfeiffer della prossima serie di Taylor Sheridan ambientata nell'universo di Yellowstone.

Nel nuovo spin-off, intitolato The Madison, Fox interpreterà Paul, uno scapolo indipendente che ama la vita all'aria aperta. La Pfeiffer, invece, interpreterà la madre di due figlie, Paige e Abigail. Secondo Paramount Network, la serie è "un accorato studio sul dolore e sul legame umano che segue una famiglia di New York nella valle del fiume Madison, nel Montana centrale".

L'attore si aggiunge ai già annunciati Patrick J. Adams (Suits), Beau Garrett (The Good Doctor), Amiah Miller (L'esorcismo del mio migliore amico) e all'esordiente Elle Chapman.

Yellowstone 5: una scena della serie

Adams interpreterà Russell McIntosh, un giovane banchiere che ha seguito il percorso di vita che gli è stato tracciato fin dall'inizio, mentre Garrett interpreterà Abigail Reese, una newyorkese resistente e sardonica, madre di due figli da poco divorziata.

Yellowstone 5: il personaggio di Kevin Costner farà la fine di Brian Cox in Succession?

Chapman sarà la co-protagonista Paige McIntosh, una donna un po' egocentrica che si concede uno stile di vita lussuoso a New York grazie ai genitori e al marito banchiere (Adams). La Miller, invece, interpreterà Bridgette, la figlia maggiore dell'Abigail di Garrett.

La produzione dello spin-off dovrebbe iniziare alla fine del mese in Montana, New York e Texas. Il debutto è previsto per il 2025, dopo la conclusione della seconda parte della Stagione 5 di Yellowstone, che debutterà finalmente domenica 10 novembre.