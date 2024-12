Yellowstone, Luke Grimes: "L'assenza di Kevin Costner ha reso tutto più facile"

Nonostante i fan di Yellowstone abbiano sentito la mancanza di Kevin Costner nella quinta e ultima stagione della serie, uno dei suoi co-protagonisti sembra aver visto l'assenza come un'opportunità. Stiamo parlando di Luke Grimes, che interpreta Kayce Dutton, il figlio del personaggio di Costner, John Dutton. In una recente intervista, l'attore ha condiviso la sua opinione sincera riguardo alla mancanza del due volte premio Oscar sul set.

L'assenza di Costner? Un sollievo!

"Spero che tutti possano capire che era proprio il momento giusto. A dire la verità, il fatto che Kevin non fosse più presente ha ridotto anche il conflitto dietro le quinte. Ovviamente, questo non ha reso il tutto particolarmente divertente. Non sto accusando nessuno, ma è stata sicuramente la stagione più facile da girare", ha dichiarato Grimes a Esquire.

La decisione di Costner di non tornare per gli ultimi episodi è stata causata da conflitti di programmazione con il suo progetto cinematografico Horizon: An American Saga, un ambizioso western che sta producendo, scrivendo, dirigendo e interpretando.

Creata da Taylor Sheridan, Yellowstone vede Costner nel ruolo di John Dutton, il patriarca di una famiglia di allevatori che gestisce il più grande ranch contiguo degli Stati Uniti. Il personaggio di John è stato ucciso durante la quinta stagione, in un omicidio orchestrato da forze esterne.

L'assenza di Costner ha, tuttavia, dato spazio al personaggio di Kayce Dutton, interpretato da Grimes, il quale ha visto il proprio ruolo evolversi nella trama. "Sul set si scherzava sul fatto che Kayce fosse un cowboy 'stupido' che alla fine aveva capito tutto. Kayce è un tipo silenzioso, un 'killer sotto traccia', e è interessante vederlo usare questa energia in modo positivo. Fino a ora, il suo personaggio era sempre stato sotto il controllo del padre, restando in secondo piano perché preferiva non farsi notare piuttosto che seguire le orme del padre. Ora, però, è chiamato a farsi avanti e a prendere le sue decisioni. È stata una sorta di rivincita per me", ha concluso Grimes.

Mentre la quinta stagione segna la fine di Yellowstone, l'universo della serie si espande con nuovi spin-off. Tra questi, uno dedicato ai personaggi di Beth Dutton (interpretata da Kelly Reilly) e Rip Wheeler (Cole Hauser), e un altro in arrivo chiamato The Madison, con Michelle Pfeiffer. Inoltre, a febbraio debutterà su Paramount+ la seconda stagione del prequel 1923, con Helen Mirren e Harrison Ford protagonisti.