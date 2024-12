Yellowstone, Kevin Costner risponde alle domande sul finale e sugli attacchi di Luke Grimes in un video

Kevin Costner, in un video condiviso dal Daily Mail, ha risposto ad alcune domande sul finale di Yellowstone e sul presunto scontro con Luke Grimes, sua ex co-star della serie.

L'interprete di John Dutton è stato fermato mentre stava camminando ad Aspen, in Colorado, dove possiede un ranch.

Le risposte di Costner sulla serie

L'ex star di Yellowstone ha rivelato che non vuole pensare all'epilogo della serie. Kevin Costner ha infatti sottolineato: "Non ci ho pensato affatto. Ce lo lasceremo semplicemente alle spalle".

Il suo personaggio, John Dutton, è stato ucciso nello show, mostrando un tentativo di far sembrare la sua tragica fine un suicidio.

I commenti della star su Luke Grimes

L'attore e regista ha poi risposto a una domanda su Luke Grimes che, in una recente intervista, aveva dichiarato che girare le ultime puntate senza Kevin aveva reso più semplice il lavoro del cast e della troupe: "Spero che tutti possano capire che era il momento giusto. Se devo essere realmente onesto, c'è stata una parte del fatto che Kevin se ne fosse andato che voleva dire che alcune parti del conflitto erano assenti. Ovviamente, non ha fatto diventare super divertente esserci... Non voglio puntare il dito contro qualcuno, ma si è trattata in realtà della stagione più facile da girare".

Kevin nello show creato da Taylor Sheridan

Grimes aveva poi aggiunto che ha il numero di telefono di Kevin, ma non gli ha mai telefonato o scritto, pensando che non spetti a lui farlo.

Costner, nel video pubblicato dal DailyMail, ha confermato: "No, non ho parlato con Luke".