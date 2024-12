Yellowstone, il cameo a sorpresa di una famosa modella al fianco di Taylor Sheridan: ecco il suo ruolo

Sta per concludersi anche la stagione finale di Yellowstone. Il tredicesimo episodio in Italia sarà disponibile il prossimo 3 gennaio, poco meno di un mese dopo la messa in onda USA. Nell'episodio, andato in onda ieri sera negli Stati Uniti è apparsa a sorpresa una modella molto conosciuta.

Yellowstone chiuderà definitivamente i battenti dopo quasi cinque anni di successi e riconoscimenti, grazie alle avventure della famiglia Dutton, proprietaria del più grande ranch del Montana, e trasmessa in Italia su Paramount+.

Chi è la modella

Il cameo dell'episodio 13 è di Bella Hadid che interpreta Sadie, la fidanzata di Travis Wheatley, un addestratore di cavalli interpretato dal creatore della serie Taylor Sheridan. Hadid, esperta cavallerizza, appare per la prima volta quando Beth (Kelly Reilly) arriva al ranch di Travis in Texas.

Quando Sadie apre la porta chiede a Beth se è lei la massaggiatrice, domanda alla quale Beth risponde:"Ti sembro una fottuta massaggiatrice?" ricevendo in risposta:"Una massaggiatrice molto costosa". Dopo un altro dialogo tra le due, Sadie compare anche in un'altra scena, a cavallo durante l'asta al ranch di Yellowstone.

Altre guest star

Bella Hadid non è l'unica guest star dell'episodio 13 di Yellowstone. Bart Johnson, cognato di Blake Lively, tenta di corteggiare il personaggio di Beth in un locale mentre quest'ultima è impegnata a cercare di tirare su il morale alla fidanzata di Colby, Teeter.

Nella puntata numero 13, c'è anche un'apparizione della band Turnpike Troubadours che si esibisce durante l'asta dal vivo al ranch di Yellowstone.