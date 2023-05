Yellowstone: Kevin Costner promuove il suo nuovo western, ma ai fan interessa sapere se tornerà nella serie

Kevin Costner ha fatto ritorno su Instagram per promuovere il suo ritorno al western con l'ambizioso Horizon, ma è stato bombardato di richieste e proteste da parte di fan di Yellowstone, che fremono per sapere se rivedranno o meno John Dutton.

"Siamo nel pieno della produzione di #HorizonFilm e, devo dirvelo, non mi sentivo così per un film da quando stavamo girando Balla coi lupi. Non vedo l'ora di condividerlo con tutti voi" ha scritto Costner, pubblicando un'immagine della sua sedia da regista con le montagne sullo sfondo. Ma nei commenti è stato bombardato letteralmente dai fan di Yellowstone in cerca di aggiornamenti sulla loro serie preferita.

Che fine farà John Dutton?

Yellowstone: Kevin Costner in un'immagine della serie

Yellowstone, dramma neo-western creato da Taylor Sheridan, è diventato un enorme successo per la Paramount+ rilanciando la carriera di Kevin Costner nel ruolo dell'allevatore John Dutton, ma la corsa sembra essere finita. Di recente è stato rivelato che Kevin Costner non tornerà dopo la quinta stagione 5 di Yellowstone. Alla base della sua scelta ci sarebbero liti con Taylor Sheridan mai confermate dai diretti interessati e anche la serie starebbe per concludersi con gli ultimi episodi della quinta stagione, la cui data di uscita non è stata ancora rivelata.

E così, i commenti del suo post su Instagram dedicato all'epopea western Horizon sono stati monopolizzati dai fan di Yellowstone con lamentele e richieste legate allo show. Eccone alcuni:

Kevin, hai deluso molti fan di Yellowstone che si preoccupano di cosa farai.

Per favore chiarisci tutte le sciocchezze scritte per fare click riguardanti Yellowstone.

Fai il tuo lavoro a Yellowstone. Ci hai fatto amare lo show e il gioco è fatto. E il rispetto che avevo per te l'ho perso. Non guarderò nulla di ciò che farai da ora in poi, spero davvero che il grande cast di Yellowstone vada avanti anche senza di te.

Siamo tutti fottuti con te per Yellowstone

Quindi amavi il tuo lavoro allo Yellowstone, ma hai copiato Taylor Sheridan e ora perdi la tua famiglia e la serie che ti ha fatto vincere un Emmy. Hai sbagliato tutto.

Hai distrutto Yellowstone

Buon Dio davvero? Oh, fammi rovinare Yellowstone! Quindi, E poi.. ragazzi, ecco il mio nuovo film. Smettila!!!

Quindi abbiamo appena rinunciato a Yellowstone?

Costner e Yellowstone non hanno più bisogno l'uno dell'altro.

Kevin Costner risponderà a questi appelli accorati e soprattutto "arrabbiati" dei fan? Lo scopriremo prossimamente.