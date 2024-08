Yellowstone 5: l'atmosfera tra i Dutton è molto tesa nel teaser della Parte 2

Paramount Network ha condiviso il teaser della Parte 2 della stagione 5 di Yellowstone, che dovrà fare i conti con l'assenza di Kevin Costner dal cast.

Il progetto è stato creato da Taylor Sheridan e, dopo il debutto nel 2018 su CBS, è diventato uno dei titoli più apprezzati e visti degli ultimi anni.

Le prime anticipazioni degli episodi inediti

I fan stanno attendendo le nuove puntate dal gennaio 2023. I sei episodi della seconda parte della quinta stagione di Yellowstone debutteranno ora sugli schermi americani il 10 novembre 2024 e, successivamente su quelli italiani di Sky e in streaming su NOW in esclusiva.

Il teaser si apre con la voce di John Dutton, il patriarca interpretato da Kevin Costner, che parla dell'importanza di costruire qualcosa di importante nella vita.

Rip, ruolo affidato a Cole Hauser, sostiene poi che non sta agendo per il ranch, ma per lui e la moglie Beth, parte interpretata da Kelly Reilly.

Nel video si vedono degli agenti dell'FBI, molta tensione e situazioni molto complicate.

Ecco il teaser:

Il futuro di Yellowstone

Kevin Costner, nel mese di giugno, aveva confermato che non sarebbe ritornato sul set della serie, preferendo concentrarsi sulla produzione della sua saga western Horizon.

Paramount, nel frattempo, ha messo in cantiere la produzione della nuova serie The Madison, con star Michelle Pfeiffer, Matthew Fox e Patrick J. Adams. La storia della famiglia Dutton, tuttavia, sembra possa proseguire concentrandosi su quanto accade a Beth Dutton, la figlia di John (Costner), e Rip Wheeler, cresciuto come un figlio proprio dal patriarca della famiglia Dutton, con una sesta stagione. Per ora bisogna attendere per scoprire il futuro del franchise.