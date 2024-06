Yellowstone 5: Paramount+ svela la data di uscita della Parte 2 con un teaser

Dopo molta attesa, Paramount+ ha svelato la data di uscita sugli schermi americani della Parte 2 della stagione 5 di Yellowstone con un breve teaser.

Il video svela che la serie creata da Taylor Sheridan saluterà i suoi fan con gli episodi in arrivo a partire da domenica 10 novembre negli Stati Uniti su Paramount Network.

Il ritorno di Yellowstone

Attualmente i produttori hanno confermato che lo show sarà poi distribuito in Canada il 10 novembre e il giorno successivo, l'11 nel Regno Unito, e sugli schermi internazionali successivamente nel mese di novembre.

Le riprese sono ricominciate in Montana dopo una lunga pausa iniziata nel gennaio 2023.

Un'immagine di Yellowstone

Le ultime puntate di Yellowstone saranno disponibili in Italia su Sky Atlantic e in streaming su NOW.

Attualmente la serie dovrà fare i conti con l'assenza del suo protagonista, Kevin Costner, che, dopo alcune incomprensioni con la produzione, ha preferito dedicarsi alla realizzazione della sua saga cinematografica Horizon.

Una serie senza la sua star

Kevin Costner, pochi giorni fa, ha dichiarato che sarebbe disposto a tornare sul set della serie prima della sua conclusione se ci fossero le circostanze giuste.

L'interprete di John Dutton ha quindi alimentato le speranze dei fan dichiarando: "Penso che tutti noi vorremmo accadesse. Per me si tratta realmente del fatto che devono esserci le circostanze giuste".

Al centro delle liti con i produttori ci sono stati i termini previsti dal contratto che lo legava al progetto targato Paramount e alla richiesta di avere del tempo a disposizione per occuparsi di altri progetti.