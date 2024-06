Yellowstone 5: ecco quando vedremo la seconda parte della stagione finale

Sky ha confermato che i fan italiani non dovranno attendere il prossimo anno per poter vedere i nuovi episodi di Yellowstone 5.

Sky ha presentato la sua stagione televisiva svelando anche le date di uscita di molte serie e i fan di Yellowstone, la serie con star Kevin Costner creata e prodotta da Taylor Sheridan, hanno avuto una buona notizia.

Nonostante i tanti problemi e ritardi che hanno fatto slittare più volte il ritorno dei protagonisti sul set, la parte 2 della stagione 5, l'ultima prevista, arriverà sugli schermi italiani entro la fine del 2024.

L'ultimo capitolo della storia dei Dutton

Su Sky Atlantic e in streaming su NOW si potrà quindi scoprire in che modo si concluderà il western moderno che ha conquistato negli ultimi anni il pubblico televisivo.

Yellowstone, tuttavia, dovrà fare i conti con l'assenza del suo protagonista, Kevin Costner, che è stato al centro di una situazione complicata con la produzione e ha preferito dedicarsi alla realizzazione della sua saga cinematografica Horizon.

In arrivo gli ultimi episodi di Yellowstone

Difficile quindi prevedere come proseguirà la storia di John Dutton, proprietario dell'iconico quanto redditizio e conteso ranch del Montana.

Nelle ultime puntate della serie, la lotta per difendere Yellowstone continua sotto la minaccia delle imposizioni della Market Equities e delle rivendicazioni dei rappresentanti della riserva indiana di Broken Rock.

Nel cast dello show ci sono anche Kelly Reilly, Luke Grimes e Wes Bentley nei panni dei figli di John Dutton.

Yellowstone 5, la recensione: La questione ambientale fra progresso e tradizione

Il possibile ritorno di Costner

Recentemente Kevin Costner ha ammesso che, nelle circostanze giuste, sarebbe disposto a tornare sul set della serie prima della sua conclusione. Il protagonista ha spiegato che ci sono stati dei problemi riguardanti il suo contratto a causa del suo desiderio di avere del tempo a disposizione per occuparsi anche di altri progetti, situazione resa complicata da posticipi e slittamenti nella produzione.

L'interprete di John Dutton ha quindi alimentato le speranze dei fan dichiarando: "Penso che tutti noi vorremmo accadesse. Per me si tratta realmente del fatto che devono esserci le circostanze giuste".