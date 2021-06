Yellowstone 4: ancora nessuna data, ma i fan inondano l'Instagram di Kevin Costner

Paramount Network non ha ancora annunciato nessuna data di uscita per Yellowstone 4, ma i fan inondano di commenti l'Instagram di Kevin Costner dopo il suo ultimo post dedicato allo show.

"Cosa sta passando per la mente di John Dutton qui? Solo risposte sbagliate" scrive Kevin Costner pubblicando una foto del suo personaggio.

Mentre la maggior parte dei fan spera in una premiere estiva, Paramount Network non ha confermato una data o rilasciato un trailer per il ritorno di Yellowstone. Per fortuna, la star dello show ha dato ai suoi fan qualcosa per tenerli occupati durante l'attesa. Kevin Costner, che interpreta il patriarca di famiglia e allevatore John Dutton, ha pubblicato una foto su Instagram e oltre 2.000 fan hanno reagito inondando di commenti l'immagine.

Mentre Paramount+ mette in cantiere la serie prequel di Yellowstone, Y:1883, i fan si sono lanciati nella sfida incitati dal post di Costner ideando curiose risposte quali "Ho ballato con qualche lupo oggi?", "Mi chiedo se dovrei costruire un campo da baseball nel mio ranch???" oppure "Vorrei essere ancora la guardia del corpo. È stato meno stressante."

Balla coi lupi: quando i Sioux adottarono Kevin Costner per poi trascinarlo in tribunale

Naturalmente, alcuni utenti hanno colto l'occasione per porre la domanda nella mente di ogni fan: "Quando uscirà la stagione 4 è quello che sta pensando o forse è quello che sto pensando io?"

Qui la recensione del finale della terza stagione di Yellowstone, in attesa di novità imminenti. In Italia Yellowstone va in onda su Sky.