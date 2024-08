Yellowjackets: Joel McHale guest star della terza stagione dello show

Secondo quanto appreso da Deadline, Joel McHale (Animal Control) sarà la guest star della terza stagione di Yellowjackets, serie nominata agli Emmy per Paramount+ e Showtime.

I dettagli sul ruolo che McHale interpreterà non sono stati resi noti. La terza stagione di Yellowjackets, che è in parte un'epopea di sopravvivenza, una storia di orrore psicologico e un dramma di formazione, è in fase di produzione.

Attore, comico e conduttore televisivo, noto soprattutto per essere stato il protagonista della commedia cult della NBC Community, di cui presto verrà realizzato un sequel sotto forma di film, McHale è attualmente produttore esecutivo e protagonista della sitcom della Fox Animal Control, che è stata rinnovata fino alla terza stagione.

Recentemente ha interpretato lo chef David, l'ex capo violento di Carmy di Jeremy Allen White, nella commedia The Bear di FX, vincitrice di un Emmy, e continua a recitare e produrre le serie reality Crime Scene Kitchen e House of Villains, rispettivamente per Fox e E!

Yellowjackets: il finale della seconda stagione registra ascolti record in streaming

I dettagli della serie

Creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson (Narcos), Yellowjackets è la saga di una squadra di giocatrici di calcio liceali di grande talento che diventano le (non) fortunate sopravvissute di un incidente aereo nelle remote terre selvagge del nord. La serie racconta la loro discesa da una squadra complicata ma fiorente a un clan selvaggio, e allo stesso tempo segue le vite che hanno cercato di rimettere insieme quasi 25 anni dopo, dimostrando che il passato non è mai veramente passato e che ciò che è iniziato nella natura selvaggia è tutt'altro che finito.

Yellowjackets 2: una scena del finale di stagione

Oltre a Lyle, Nickerson e al loro collega Jonathan Lisco, i produttori esecutivi sono Drew Comins di Creative Engine, Jeff Byrd, Sarah L. Thompson, Ameni Rozsa e Brad Van Arragon. La serie è prodotta da Lionsgate per Showtime.

Alla fine del 2022 era stato annunciato il rinnovo di Yellowjackets con Christina Ricci, con gli autori dello show che hanno dichiarato di voler portare a termine il piano di cinque stagioni. Tuttavia, la terza stagione ha subito un enorme ritardo sui tempi di produzione a causa degli scioperi dello scorso anno.