Yellowjackets: il finale della seconda stagione registra ascolti record in streaming

Il finale della seconda stagione è il più visualizzato in streaming su Showtime dopo Dexter: New Blood.

Proprio come era avvenuto per la premiere, anche il finale della Stagione 2 di Yellowjackets è risultato il più visto in assoluto su Showtime, secondo solo al finale di Dexter: New Blood.

L'episodio che ha concluso la stagione e rimandato l'appuntamento alla Stagione 3 di Yellowjackets già confermata, ha fatto registrare 1.5 milioni di visualizzazioni durante il weekend, essendo stato distribuito nella giornata di venerdì, ben due giorni prima della messa in onda tradizionale.

Il finale ha battuto anche i dati di quello della prima stagione, che non era andato oltre l'1.3 milioni di visualizzazioni.

Yellowjackets inizia nel 1996, quando una squadra di calcio femminile delle scuole superiori del New Jersey si reca a Seattle per un torneo nazionale. Mentre sorvolano il Canada, il loro aereo precipita nelle profondità della natura selvaggia e i membri rimanenti della squadra devono sopravvivere per diciannove mesi. La serie racconta i loro tentativi di sopravvivenza e allo stesso tempo segue le loro vite attuali nel presente.

La serie è interpretata da Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Ella Purnell, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Sammi Hanratty, Steven Krueger, Warren Kole, Christina Ricci e Juliette Lewis.

Il rinnovo per la Stagione 3 è arrivato lo scorso dicembre. In Italia la serie è disponibile su Paramount+.