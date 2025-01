Yellowjackets 3: nel nuovo trailer i segreti del passato minacciano il presente

Il 14 febbraio arriverà sugli schermi americani la stagione 3 di Yellowjackets e il nuovo trailer regala molte anticipazioni riguardanti quanto accaduto nella foresta quando le protagoniste erano delle teenager che cercavano di sopravvivere.

La messa in onda degli episodi inediti prenderà il via su Paramount+ il 14 febbraio.

Le anticipazioni su Yellowjackets 3

Nel trailer della terza stagione di Yellowjackets si anticipano anche delle possibili apparizioni di personaggi già usciti di scena. Nel video, accompagnato dalla canzone Bodies di Drowning Pool, si vedono le protagoniste alle prese con le conseguenze del periodo trascorso nella foresta e con un presente in cui i segreti del passato potrebbero emergere. L'unico modo per essere al sicuro sembra quindi di essere l'unica persona rimasta in vita.

Ecco il video:

La serie ritornerà sugli schermi per raccontare quello che accade quando le ragazze accolgono l'arrivo dell'estate, lasciandosi alle spalle il duro inverno, ma perdono progressivamente la fiducia reciproca. La tensione inoltre cresce e le possibilità di essere salvate sembrano sempre più remote. Nel presente le protagoniste devono cercare di mantenere il controllo della propria vita mentre si chiedono chi sono veramente e quali oscuri segreti stanno tenendo nascosti.

Il cast della serie

Yellowjackets è stata creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson.

Nel cast ci sono Melanie Lynskey, Christina Ricci, Tawny Cypress, Lauren Ambrose, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Steven Krueger, Warren Kole, Kevin Alves, Sarah Desjardins e Simone Kessell.

Tra gli interpreti spazio anche a Elijah Wood e alle new entry nel cast Hilary Swank e Joel McHale.