Yellowjackets, l'attrice non-binaria Liv Hewson non parteciperà agli Emmy: "Non c'è spazio per me"

Liv Hewson, una delle attrici principali di Yellowjackets, ha deciso di saltare l'ormai imminente edizione degli Emmy. L'interprete di Van Palmer, che si dichiara non-binaria, non si presenterà ai Primetime Emmy Awards di quest'anno sebbene sia idonea ad essere presa in considerazione per il premio relativo alla recitazione.

La Hewson, 27 anni, durante un'intervista di Variety ha spiegato di aver preso questa decisione a causa della separazione delle categorie di recitazione in maschi e femmine da parte della Television Academy: "Non c'è posto per me nelle categorie di recitazione. Sarebbe inesatto da parte mia presentarmi come attrice."

Yellowjackets 2: una foto di scena

"Ma non ha senso per me nemmeno essere messa insieme ai ragazzi. È abbastanza semplice come concetto alla fine, non c'è molto da capire. Semplicemente non posso partecipare alla cerimonia perché non c'è spazio per me", ha commentato Hewson durante l'intervista. Variety ha rivelato in esclusiva che Liv era stata nominata tra le attrici drammatiche. Da allora, dopo un incontro con Showtime, il suo team ha annunciato che non avrebbe partecipato.

"Queste decisioni suggeriscono che siamo tutti d'accordo sul fatto che l'uguaglianza è impossibile. E questo è triste. Non inizieremo a premiare il miglior regista donna e uomo, o direttore della fotografia donna o uomo, perché è chiaro che implicitamente sarebbe offensivo. Quindi le cose resteranno come sono e io semplicemente non parteciperò", ha concluso Liv Hewson.