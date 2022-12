Yellowjackets 2: secondo Sophie Nélisse sarà ancora più esplicita e inquietante, svelata la data di uscita

A quanto pare la stagione 2 di Yellowjackets, di cui è stata svelata la data di uscita fissata al 24 marzo, sarà molto più esplicita e inquietante. A dichiararlo è stata Sophie Nélisse, regular della serie Showtime, nel corso di un recente evento dedicato alla prima stagione.

Ecco il teaser dell'annuncio dell'arrivo sugli schermi americani degli episodi inediti:

Yellowjackets: Sophie Nélisse ed Ella Purnell in una scena della serie

In occasione dell'imminente ritorno di Yellowjackets, il primo dicembre si è tenuta una proiezione del suo precedente finale al Pacific Design Center di West Hollywood, a cui hanno partecipato Christina Ricci, Melanie Lynskey, Tawny Cypress, Juliette Lewis, Sophie Nélisse e Sophie Thatcher, salendo sul palco per alcune domande.

"Ci sono scene nella seconda stagione che sono a dir poco esplicite, e ricordo che durante le riprese anche [il cast] è rimasto di sasso, al punto da dire 'Che cazzo stiamo facendo'", ha detto Nélisse, per poi continuare: "Non credo che abbiate mai visto qualcosa del genere in TV prima d'ora".

Ispirandosi a Il signore delle mosche di William Golding, Yellowjackets racconta la storia di una squadra di calcio femminile del liceo che si ritrova bloccata nel deserto a seguito di un incidente aereo. La sua prima stagione ha approfondito la graduale discesa nell'oscurità delle protagoniste ritrovatesi in una situazione a dir poco estrema. Sembra che il futuro voglia osare ancora di più.