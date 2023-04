Yellowjackets 2: Elijah Wood nel trailer del terzo episodio della seconda stagione (VIDEO)

Showtime ha appena pubblicato il trailer della terza puntata della seconda stagione di Yellowjackets grazie al quale possiamo vedere in anteprima alcune immagini relative al ruolo interpretato da Elijah Wood: i fan sono estremamente eccitati all'idea di scoprire quali saranno gli sviluppi del personaggio misterioso interpretato dalla star de Il Signore degli Anelli.

Lo show creato da Ashley Lyle e Bart Nickerson, che in Italia arriverà su Paramount+ il prossimo 12 aprile, narra le vicende di una squadra di giocatrici di calcio liceali di grande talento che diventano le sfortunate sopravvissute di un incidente aereo nelle remote terre selvagge del nord. La serie racconta la loro discesa da una squadra complicata, ma fiorente a un clan selvaggio, e allo stesso tempo segue le vite che hanno cercato di rimettere insieme quasi 25 anni dopo, dimostrando che il passato non è mai veramente passato e che ciò che è iniziato nella natura selvaggia è tutt'altro che finito.

Yellowjackets: un'immagine di Melanie Lynskey

Nella seconda stagione, sono passati due mesi da quando Shauna ha dato il benservito a Jackie, con risultati disastrosi. Di fronte all'acuirsi della fame e della paura, la tensione non fa che aumentare. Le dure condizioni dell'inverno si intensificano di giorno in giorno e la psiche delle sopravvissute si deteriora altrettanto rapidamente.

Minacciate dall'oscurità della natura selvaggia - e dai suoi ricordi ossessionanti nel presente - le ex campionesse saranno costrette a prendere decisioni impossibili. Mentre affrontano l'orribile verità di ciò che comporta la sopravvivenza, il vero incubo per ognuna di loro sarà capire chi sono e cosa sono disposte a sacrificare per rimanere vive.