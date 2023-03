Yellowjackets 2: la data di uscita dell'attesissima nuova stagione

Finalmente l'attesa è finita ed è stata ufficialmente rivelata la data di uscita di Yellowjackets 2: la seconda stagione dello show sarà disponibile da mercoledì 12 aprile su Paramount+. La prima stagione della serie, prodotta dallo studio Entertainment One, ha ottenuto il raro punteggio del 100% su Rotten Tomatoes e ha ricevuto sette nomination agli Emmy.

Creato da Ashley Lyle e Bart Nickerson (Narcos), lo show è la saga di una squadra di giocatrici di calcio liceali di grande talento che diventano le sfortunate sopravvissute di un incidente aereo nelle remote terre selvagge del nord.

Yellowjackets: un'immagine di Melanie Lynskey

La serie racconta la loro discesa da una squadra complicata, ma fiorente a un clan selvaggio, e allo stesso tempo segue le vite che hanno cercato di rimettere insieme quasi 25 anni dopo, dimostrando che il passato non è mai veramente passato e che ciò che è iniziato nella natura selvaggia è tutt'altro che finito.

Nella seconda stagione, sono passati due mesi da quando Shauna ha dato il benservito a Jackie, con risultati disastrosi. Di fronte all'acuirsi della fame e della paura, la tensione non fa che aumentare. Le dure condizioni dell'inverno si intensificano di giorno in giorno e la psiche delle sopravvissute si deteriora altrettanto rapidamente. Minacciate dall'oscurità della natura selvaggia - e dai suoi ricordi ossessionanti nel presente - le ex campionesse saranno costrette a prendere decisioni impossibili. Mentre affrontano l'orribile verità di ciò che comporta la sopravvivenza, il vero incubo per ognuna di loro sarà capire chi sono e cosa sono disposte a sacrificare per rimanere vive.

Yellowjackets: una scena della serie

Epopea di sopravvivenza, storia di orrore psicologico e dramma di formazione, Yellowjackets ha come protagonisti la candidata agli Emmy e vincitrice del Critics Choice Award Melanie Lynskey (Castle Rock), la candidata agli Oscar e agli Emmy Juliette Lewis (Camping), la candidata agli Emmy Christina Ricci (Z: L'inizio di tutto) e Tawny Cypress (Unforgettable).