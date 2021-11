Yara: il film sull'omicidio Gambirasio arriverà in TV su Canale 5

Arriverà presto in TV, in chiaro su Canale 5, Yara, il film, diretto da Marco Tullio Giordana con Alessio Boni e Isabella Ragonese, che ricostruisce l'omicidio della giovane Yara Gambirasio.

Yara, il film di Marco Tullio Giordana sull'omicidio Gambirasio, arriverà presto in TV su Canale 5. Ad annunciare la prima visione in chiaro, pur senza svelare la data effettiva di messa in onda, è stato un comunicato di Mediaset.

Locandina di Yara

Prodotto dalla stessa Mediaset e da TaoDue, Yara ricostruisce l'omicidio della giovanissima Yara Gambirasio, uccisa a soli 13 anni nel 2010 a Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo. Disponibile in streaming su Netflix dallo scorso 5 novembre, il film si sta rivelando un grande successo internazionale: al momento, infatti, è il contenuto non in lingua inglese più visto a livello globale tra gli abbonati al servizio streaming leader nel mondo.

Con l'approdo su Canale 5, sarà poi disponibile on demand anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Nel 2010, il caso dell'assassinio di Yara Gambirasio ha sconvolto l'opinione pubblica italiana, suscitando sdegno e la richiesta di trovare il responsabile del misfatto nel più breve tempo possibile. Il 26 novembre di quell'anno, a Brembate di Sopra, una cittadina del bergamasco, la tredicenne Yara termina la lezione di ginnastica ritmica presso il centro sportivo all'interno del quale coltiva il proprio sogno di diventare un'atleta professionista. Uscita dalla palestra, però, Yara non farà ritorno a casa. Inizia così un lungo periodo nel quale le ricerche per la scomparsa di Yara si susseguono, diventando frenetiche e finendo sulle prime pagine dei giornali e dei programmi televisivi. Tutti sembrano sapere tutto di Yara, ma nessuno scopre alcunché, né si rende davvero utile per aiutare la famiglia Gambirasio.

Quando il corpo senza vita di Yara verrà finalmente ritrovato, l'autopsia rivelerà un frammento di DNA sconosciuto, probabilmente appartenente all'assassino. Le ricerche a tappeto nella zona scuoteranno l'intera comunità, che comincerà finalmente a collaborare. Al termine delle indagini, gli indizi a disposizione della procura bergamasca porteranno a un sospettato, l'operaio Massimo Bossetti, fin lì mai preso in considerazione dagli inquirenti. Tutti hanno fatto completamente il loro dovere, in questa vicenda?

Nel cast di Yara Isabella Ragonese, Alessio Boni, Thomas Trabacchi, Sandra Toffolatti, Mario Pirrello Mario, Roberto Zibetti, nei panni di Massimo Bossetti e Chiara Bono in quelli di Yara Gambirasio.