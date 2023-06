XO, Kitty: la serie Netflix tornerà con la stagione 2

XO, Kitty ha ottenuto il rinnovo per la stagione 2 da parte di Netflix che ha confermato che la storia proseguirà con un secondo capitolo della storia.

Lo show, ideato come spinoff dei film tratti dai romanzi di Jenny Han, ha debuttato sulla piattaforma di streaming il 18 maggio.

Un debutto molto positivo

La serie XO, Kitty è prodotta da Awesomeness Studios e ACE Entertainment ed è entrata nella Top 10 in 90 nazioni durante la prima settimana di presenza nel catalogo della piattaforma.

Al centro della trama c'è l'adolescente combina-coppie Kitty Song Covey, che pensa di sapere tutto sull'amore. Ma dopo essersi trasferita dall'altra parte del mondo per ricongiungersi con il suo ragazzo, capisce che le relazioni sono ben più complicate quando si è coinvolti in prima persona.

XO, Kitty, la recensione: dal franchise Tutte le volte che ho scritto ti amo, lo spin-off sulla piccola Kitty

Tra gli interpreti di XO, Kitty troviamo Anna Cathcart, Anthony Keyvan, Min-young Choi, Jocelyn Shelfo, Théo Augier Bonaventure, Ivan Melgares, Alexander Morel, John Corbett, Yunjin Kim e Sarayu Rao.