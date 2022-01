X: il trailer del film horror con al centro degli attori porno che lottano per sopravvivere

X è il nuovo film horror di cui online è stato condiviso il trailer regalando qualche anticipazione del progetto in arrivo nei cinema americani il 18 marzo.

Nel video vengono introdotti i protagonisti: un gruppo di attori che scelgono una particolare location per girare un film porno, ritrovandosi alle prese con gli anziani proprietari e un'inaspettata lotta per la sopravvivenza.

Il film horror X è stato scritto e diretto da Ti West, che ha già realizzato progetti come Innkeepers, The House of Devil e The Sacrament.

Nel cast del progetto ci sono Jenna Ortega, Kid Cudi, Brittany Snow, Mia Goth e Martin Henderson.

La storia è ambientata nel 1979, in Texas. La troupe e il cast di un film porno arrivano in una vecchia fattoria per realizzare un progetto, ritrovandosi però alle prese con bizzarri eventi e pericoli mortali

Ecco il poster del progetto: