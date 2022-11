X - A Sexy Horror Story in 4K UHD e blu-ray, la recensione: una bella Steelbook per un horror dal look vintage

La recensione di X - A Sexy Horror Story in 4K UHD e blu-ray: Midnight Factory presenta una bella Steelbook con un video grintoso ma fedele al look vintage del film. Ottimo l'audio, sottotono gli extra.

È stato uno degli horror più discussi e apprezzati dell'anno, e non a caso per la sua uscita homevideo Midnight Factory gli ha riservato un trattamento di riguardo. X - A Sexy Horror Story, il nuovo slasher a tinte forti ambientato nel mondo del porno degli anni Settanta scritto, diretto e prodotto da Ti West, è già diventato un cult che è piaciuto molto anche a Stephen King. Nel film un gruppo di giovani e ambiziosi filmmaker decide di realizzare un film per adulti nel Texas rurale. Ma quando la solitaria coppia anziana che li ospita scopre la natura del set, il cast si trova a dover lottare per la propria sopravvivenza. Grazie a Plaion Pictures, come vedremo in questa recensione, abbiamo potuto analizzare l'edizione più prestigiosa del film.

Un video sporco e grintoso per essere fedele al look vintage del film

Midnight Factory, la collana di Plaion Pictures, propone X - A Sexy Horror Story anche con una bella Steelbook ultralimited edition con all'interno due dischi, uno con il film nella versione 4K UHD e uno nella versione blu-ray HD. All'interno anche un booklet illustrato di 12 pagine con approfondimenti. Per quanto riguarda il video 4K UHD, va premesso che bisogna scordare le immagini nitide dei tradizionali prodotti 4K che caratterizzano le uscite più recenti. Qui Ti West e il direttore della fotografia Eliot Rockett hanno spinto su una precisa impronta stilistica, quella di un horror dal sapore vintage. E il disco replica esattamente quello stile un po' sporco e grintoso, con una grana evidente e un quadro piuttosto morbido, con un dettaglio decisamente soft rispetto a quello che siamo abituati a vedere in altri 4K.

X - A Sexy Horror Story: Jenna Ortega in una scena del film

Proprio per questo in molte scene scure la profondità è limitata e il dettaglio fatica un po' ad emergere. Ma in realtà la riproduzione è fedele al look e alla fotografia del film. E per la conferma della qualità del riversamento basta vedere quando nel buio vengono accese delle torce, cosa che non dà adito a banding o sbavature, con un quadro che si conserva piacevolmente compatto. Insomma il tutto è perfetto per trasmettere una costante sensazione di angoscia e inquietudine. Inoltre, nei segmenti del girato porno, il look finisce addirittura per simulare un 16mm con cambio di formato e croma che vira su tonalità ambrate, e anche qui il disco risponde in maniera molto fedele, trasmettendo la giusta sensazione di vecchia pellicola.

Visto quanto abbiamo considerato, appare ovvio che il blu-ray all'interno della confezione abbia ulteriori sofferenze sul video. Anche qui si cerca di conservare lo stile e la fotografia del film, ma nonostante sia certamente di buon livello, il formato ha chiaramente dei limiti rispetto al 4K. E questo si traduce in una maggiore pastosità delle scene più scure, con conseguente calo del dettaglio e ovviamente un croma più piatto. Ripetiamo che stiamo parlando di un girato molto insidioso, e se si è consapevoli di questo e del taglio visivo dato all'opera, il blu-ray va comunque giudicato positivamente.

Audio: la bella sorpresa di una codifica italiana superiore all'inglese

X - A Sexy Horror Story: una scena del film

L'edizione Midnight Factory riserva una gradita sorpresa sul fronte audio, ovvero una traccia italiana in DTS HD Master Audio 7.1, addirittura superiore come codifica a quella inglese, che si ferma a un DTS HD 5.1. A lungo il film stenta a offrire un sonoro importante, perché la prima parte è basata molto su dialoghi e su atmosfere tutto sommato tranquille, quasi bucoliche, e infatti sotto questo aspetto va registrata un'efficace resa ambientale per quanto riguarda i rumori della natura attorno alla fattoria.

X - A Sexy Horror Story: Mia Goth in un'immagine

Poi, man mano che si procede verso la parte cruenta del film, l'audio ha un impatto sempre maggiore, sia nelle belle musiche avvolgenti che entrano in scena, ma soprattutto per l'energia dei momenti più efferati e sanguinari, dove anche l'asse posteriore dà una corposa mano e il sub entra in gioco per fornire ulteriori tensione nei momenti più spaventosi. Da sottolineare anche la cura dei rumori più sottili e furtivi, quelli che di solito precedono le scene più efferate.

Extra sottotono: solo una decina di minuti di interviste a regista e attrici

X - A Sexy Horror Story: un momento del film

Solo sufficiente invece il reparto degli extra, dove oltre al trailer troviamo solo due contributi e sempre in forma di intervista. Nel primo (7 minuti) parlano le tre attrici protagoniste, ovvero Mia Goth, Brittany Snow e Jenna Ortega, che raccontano il loro coinvolgimento nel film, la loro esperienza sul set e i loro personaggi, con grande curiosità per il doppio ruolo di Mia Goth, chiamata a interpretare anche la terribile e "vivace" vecchietta padrona di casa. Il secondo contributo è un'intervista al regista Ti West, che racconta il suo ritorno all'horror, i motivi che l'hanno spinto a inserire il porno nel progetto e la scelta di dare un'ambientazione particolare al film, anche sul piano temporale.